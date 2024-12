L’ipogeo della Casnea (Briaglia), cavità antropica dalle infinite sfaccettature: se ne parlerà a Cuneo

A Briaglia, nel 1971, è stato scoperto un cunicolo ipogeo, la Casnea, scavata nella marna da mano umana, risalente a tempi antichissimi con la caratteristica dell’allineamento con il Sole nel Solstizio d’inverno. Il 21 e 22 dicembre un pennello di luce colpisce la falsa porta abbozzata sulla parete di fondo della seconda camera a gomito. Il fenomeno che si ripete da tempo avviene al primo sorgere del Sole, perché nella tradizione antica il Sole che sorgeva nell’ora più tarda di tutto l’anno e in questo caso toccava il fondo della grotta, significava la ripresa della vita.

Le prove scientifiche che questo fosse esattamente un sito scelto dalle popolazioni locali come luogo sacro non ci sono ancora. Gli studi continuano da anni, ma è comunque suggestivo assistere a questo fenomeno ed è bello pensare che i nostri antenati locali avessero raggiunto un tale livello di competenza nei calcoli da riuscire a costruire un tunnel di circa 15,90 metri, allineato con il Sole in un giorno ben preciso.

La Casnea ricorda, nel piccolo, il tumulo circolare di Newgrange in Irlanda.

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Ingresso libero.