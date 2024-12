Nuove tariffe per i parcheggi blu a Cuneo. Lauria: "Invece di aumentare il costo si chieda scusa per il denaro non recuperato di tettoia Vinaj"

Mancano ormai pochi giorni all’entrata in vigore, a Cuneo, delle nuove tariffe sui parcheggi a pagamento della città. Una novità comunicata nelle scorse settimane dall’amministrazione comunale, nata dalla valutazione complessiva delle politiche cittadine di mobilità e dai costi dei servizi e degli incentivi per la mobilità sostenibile: i proventi derivanti dai parcheggi contribuiscono a coprire le spese che assicurano l’esistenza delle agevolazioni per il trasporto pubblico locale, quindi all’aumentare dei costi di questi servizi – come accaduto negli ultimi tre anni – non può che corrispondere un adeguamento alle tariffe.

La decisione dell’amministrazione comunale ha mosso il consigliere Beppe Lauria nel realizzare un’interpellanza incentrata proprio sull’adeguamento dei costi dei parcheggi a pagamento.

Nel testo il consigliere sottolinea l’aumento nella tariffazione del 20-30%, in qualche caso, ovvero più dell’aumento del costo della vita rappresentato dai valori Istat: “Se, come pare, l’aumento è determinato dalla mancanza di risorse questa amministrazione dovrebbe chiedere scusa alla cittadinanza per non aver saputo (o voluto) incassare quasi 1 milione di euro dalla società ‘Tettoia Vinay’” scrive.

“Le scelte sbagliate di questa amministrazione in fatto di parcheggi, come di quelle che l’hanno preceduta (salvo il cambio di pochi pedoni), si sono sempre rilevate fallimentari e sono sempre state pagate dalla collettività. Il Paese è in ginocchio ma lor Signori, forse, non se ne accorgono: aumentare tasse e balzelli è l’unica vera scelta politica di questa amministrazione”.

Il consigliere chiede quindi quanto valga il parcheggio blu, oggi, a Cuneo e quali siano state le migliorie introdotte dal vincitore dell’appalto, come anche gli aumenti contemplati al bando di gara. Quali siano, poi, le modalità per modificare l’esistente status quo e le eventuali clausole di salvaguardia del Comune. “Infine, per quale motivo non si è deciso/cercato di reperire le risorse (che paiono necessarie) riducendo i costi di tante delle inutili azioni a cui questa amministrazione ci ha abituato?”