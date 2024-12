Anche un po' di Savigliano alla ventesima edizione del Perciavutti di Mormanno

Sabato 7 e domenica 8 dicembre Mormanno, cittadina in provincia di Cosenza gemellata con Savigliano, ha ospitato la ventesima edizione della storica manifestazione "Perciavutti", dedicata alla spillatura del vino novello. Un evento che ha richiamato un gran numero di visitatori, accogliendo con entusiasmo la tradizione che celebra la cultura e la gastronomia del territorio.



Il piccolo paese, situato nel cuore del Pollino, si è trasformato in un vivace palcoscenico di colori e sapori, suddiviso in quattro quartieri dove i partecipanti hanno avuto l'opportunità di gustare piatti tipici della cucina mormannese. Un viaggio attraverso i prodotti locali che raccontano la storia agricola e la tradizione culinaria della zona.



Un caloroso gruppo di emigrati ha colto l'occasione di questa manifestazione per rafforzare i legami con la loro terra d'origine, ritrovando il calore, gli affetti e le emozioni che solo Mormanno può offrire. La presenza di un gruppo di nativi saviglianesi, entusiasti dell'accoglienza ricevuta, ha reso il momento ancora più speciale, unendo in un abbraccio ideale le due comunità.



Grazie Mormanno per le belle emozioni! Un particolare ringraziamento va al sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, per la calorosa accoglienza che ha reso l'evento ancora più speciale. L'auspicio più grande è quello di coinvolgere sempre più la comunità saviglianese in queste iniziative, per mantenere saldi i legami che uniscono le due cittadine, affinché le origini della nostra Mormanno, fondate su valori di onestà, impegno, ospitalità e coesione, possano essere conosciute e apprezzate da tutti.