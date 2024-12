Atletica Saluzzo: festeggiati i risultati stagionali nella tradizionale cena di fine anno

Sabato 7 dicembre l’Atletica Saluzzo, come ogni anno, ha festeggiato i risultati della stagione con una cena in compagnia dei suoi tesserati e delle loro famiglie. Al termine della serata lo spazio è stato riservato ad una piccola premiazione degli atleti e ad elencare i titoli conseguiti dalla società durante l’anno.

A livello nazionale: cross assoluto 9ª società maschile; cross assoluto 16ª società femminile; oro ai campionati italiani per regioni di corsa campestre cadette con Vittoria Audifreddi; 10ª società maschile e 3ª femminile al campionato italiano di società del chilometro verticale di corsa in montagna; 2ª società femminile al campionato di società Sen/Pro di corsa in montagna; 5ª società maschile campionato di società juniores di corsa in montagna; 5° società maschile campionato di società assoluto corsa in montagna; 3ª società trofeo nazionale per società di staffette cadette di corsa in montagna; 7ª società maschile e 3ª femminile grand prix di società di corsa in montagna; 7ª società maschile grand prix di società di corsa in montagna; Campionato italiano individuale Sen/Pro di corsa in montagna con 12° Bouchard Nicholas – 30° Moletto Marco - 37° Rostan Andrea - 75° Musso Jacopo; Campionato Italiano Individuale Sen/Pro di corsa in montagna con 8ª Dentis Arianna – 12ª Baretto Iris – 13ª Alliney Alessadra – 17ª Chiavazza Irma – 29ª Bonino Matilde; Campionato Italiano Individuale Juniores di corsa in montagna con 11° Mazza Francesco – 18° Olivero Tommaso; Campionato Italiano Individuale Cadette di Corsa in Montagna con 2ª Vittoria Audifreddi – 6ª Laratore Anna – 35ª Sola Francesca; Campionato Italiano Individuale Cadetti di Corsa in Montagna con 22° Gallo Lorenzo – 56° Audifreddi Giacomo – 65° Abbo Mathieu – 85° Mureddu Riccardo.

Trofei regionali:

Cross Assoluto 6ª Società Maschile

Cross Assoluto 3ª Società Femminile

Cross Assoluto 3ª Società Combinata

Cross Giovanile 1ª Società Maschile

Cross Giovanile 1ª Società Femminile

Cross Giovanile 1ª Società Combinata

Grand Prix Mezzofondo Giovanile 1ª Società Femminile

Grand Prix Mezzofondo Giovanile 2ª Società Maschile

Trofeo Regionale Giovanile Corsa su strada 1ª Società Maschile

Trofeo Regionale Giovanile Corsa su strada 1ª Società Femminile

EcoPiemonte Assoluto 7ª Società Maschile

EcoPiemonte Assoluto 9ª Società Femminile

EcoPiemonte Assoluto 6ª Società combinata

EcoGiò Giovanile 3ª Società Maschile

EcoGiò Giovanile 1ª Società Femminile

EcoGiò Giovanile 1ª Società combinata