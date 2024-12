Baseball: gli Under-12 del JFK Mondovì chiudono al 2° posto il Torneo dei Babbi Natale di Millesimo

Cappelli da Babbo Natale, prese e smazzate nel giorno della vigilia dell'Immacolata per gli esordienti under-12 del JFK Mondovì. Le giovani promesse del baseball monregalese sono scesi in campo lo scorso week-end in occasione nel Torneo dei Babbi Natale di scena al Palasport di Millesimo.

Dopo le tre partite giocate contro i pari età di Sanremo, Albisola e Cairo, i giovanissimi del JFK Mondovì hanno portato a casa un lusinghiero 2° posto, in una atmosfera all'insegna del sano divertimento, della convivialità e dello spirito di squadra. Per i giovani atleti del JFK Mondovì è in programma un nuovo appuntamento il prossimo 15 dicembre a Boves per il Fun Kids.