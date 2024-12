Calcio femminile: pari casalingo per la Freedom FC Women con l'Orobica Calcio Bergamo

Non si sblocca la Freedom FC Women che, dopo 4 sconfitte consecutive, non va oltre il 2-2 casalingo con l'Orobica Calcio Bergamo nella dodicesima giornata di Serie B. La formazione biancoblu paga una prestazione troppo a fasi alterne, facendosi riacciuffare per due volte da un'avversaria battagliera e confermando ancora le fragilità emerse nelle ultime uscite: cuneesi che sì, si schiodano da quota 18, ma che scivolano ora al 6° posto.

Un pari amarissimo, considerando un primo tempo giocato bene ed una partenza sprint: al 13' l'iniziale pressione offensiva viene capitalizzata da Diaz Ferrer, lesta nel raccogliere un rimpallo in area ed a battere Fabiano da posizione centrale, 1-0. Freedom che macina gioco: al 23' Giuliano raccoglie una corta respinta della difesa ospite e calcia di prima intenzione dal limite, sfera a lato. L'Orobica si vede dopo la mezz'ora: al 34' Mariani in verticale per lo scatto di Tengattini, Korenciova esce con in tempi giusti in presa bassa. Al 38' colpo di scena: Korenciova al rinvio, Salvi appostata al limite dell'area si frappe e respinge, recuperando palla ed insaccando per l'1-1, fra le proteste biancoblu. Si va così all'intervallo in parità. La ripresa si apre, però, ancora positivamente per le piemontesi: al 53' Mastrantonio scodella da corner, Stankova svetta di testa; Mariani ci arriva ma sulla respinta si avventa Pasquali che fa 2-1. Un gol che appare liberatorio, al 63' la stessa Pasquali va vicina al tris con una “puntata” da fuori che impegna Fabiano, ma così non è: la Freedom sbanda e, dopo l'intervento di Korenciova sul tiro di Tengattini a botta sicura, al 69' l'Orobica approfitta di un errato piazzamento della difesa biancoblu, la neoentrata Cavicchia sfrutta un rimpallo per scaricare in porta con deviazione il pallone del 2-2. Le cuneesi si gettano così in avanti, ma nonostante i cambi, non riesce a tornare avanti: le due occasioni per il 3-2 arrivano per entrambe le volte sulla testa di Cuciniello, sempre su corner calciato da Tudisco, con palla a lato di poco. Finisce 2-2: la Freedom chiuderà il suo 2024 domenica 15 dicembre sul campo dell'Arezzo.



FREEDOM FC WOMEN-OROBICA CALCIO BERGAMO 2-2

Reti: 13' Diaz Ferrer (F), 38' Salvi (O), 53' Pasquali (F), Cavicchia (O)

FREEDOM FC WOMEN (4-3-1-2): Korenciova, Cuciniello, Brscic, Stankova, Giuliano (76' Battaglioli); Mastrantonio, Devoto (76' Micheli), Imprezzabile (58' Dicataldo); Tamborini, Pasquali, Diaz Ferrer (58' Semanova). A disp. Nucera, Maffei, Marenco, Aime. All. Ardito.

OROBICA (4-3-3): Fabiano, Piazza, Frecchiami, Salvi, Donda; De Vecchis, Risina, Mariani (81' Marchiori); Peddio (58' Cavicchia), Cattuzzo (73' Cappa), Tengattini. A disp. Toaquiza, Troiano, Demarchi, Zizyte. All. Marini.

Arbitro: Giovanni Moro di Novi Ligure (Massimiliano Alvise Quaglia di Mestre e Fabio Cappellaro di Verona)

Ammonite: Mastrantonio, Cuciniello, Tudisco, Stankova (F). Ammonito mister Ardito (F) dalla panchina.