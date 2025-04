A Gaiola il prossimo 4 maggio i Campionati Italiani di Canoa Kayak

Lo scorso fine settimana, la Base Rafting di Stiera a Gaiola, in Valle Stura di Demonte, ha ospitato due importanti appuntamenti formativi organizzati dalla Federazione Italiana Rafting (FIRAFT).

Sabato 29 marzo si è svolto il corso dedicato agli addetti alla logistica, un ruolo chiave per garantire il corretto svolgimento delle attività fluviali in sicurezza e con efficienza.

Domenica 30 marzo, invece, è stata la volta dell’aggiornamento per le guide rafting, un momento fondamentale per il perfezionamento delle tecniche e per l’allineamento agli ultimi standard federali.

Entrambi gli eventi hanno registrato un’ottima partecipazione e hanno ricevuto il plauso della Federazione Italiana Rafting per la qualità delle acque del fiume Stura di Demonte e per la location di Stiera, giudicata ideale per ospitare eventi di formazione e competizioni sportive di alto

livello.



L’appuntamento con il grande sport proseguirà domenica 4 maggio, quando la Base Rafting di Stiera tornerà protagonista ospitando i Campionati Italiani di Canoa Kayak, un evento attesissimo che vedrà sfidarsi atleti provenienti da tutta Italia nelle acque cristalline della Valle Stura.

Il fiume Stura di Demonte, nel tratto tra Gaiola e Roccasparvera, sarà il palcoscenico dei Campionati, organizzati da Stiera Canoa & Rafting ASD con il supporto di Stura River Village - Rafting e Il Villaggio Turistico di Gaiola.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

🔹 Mattina → Gara sprint nel tratto davanti al centro rafting di Stiera

🔹 Pomeriggio → Gara lunga, partenza da Stiera e arrivo al lago di Roccasparvera

Per questo evento arriveranno nel piccolo Comune della valle Stura oltre 100 atleti da tutta Italia, con un'importante ricaduta in termini di visibilità turistica e promozione sportiva della Valle Stura di Demonte.

Ma non solo sport, saranno disponibili anche svariate attività outdoor della zona: rafting, e-bike e passeggiate a cavallo.



Per ulteriori informazioni:

Stiera Canoa & Rafting

info@rafting-canoa.it