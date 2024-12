Prato Nevoso: da venerdì 13 dicembre apertura totale degli impianti

Prato Nevoso annuncia l’apertura ufficiale di tutti i suoi impianti di risalita a partire da venerdì 13 dicembre. Grazie alle nevicate delle ultime ore, anche l’area del Rosso è finalmente pronta ad accogliere sciatori e snowboarder e a offrire una stagione sciistica all’insegna del divertimento sulla neve.

“Siamo entusiasti di comunicare l’apertura totale degli impianti - commenta Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso SpA -. Da venerdì le nostre piste si presenteranno nella loro veste migliore, con condizioni di innevamento a dir poco eccellenti. L’intero team della Prato Nevoso ha operato senza sosta per offrire un’esperienza unica alla nostra utenza”.

Peraltro, domenica 15 dicembre lo Snowpark di Prato Nevoso ospiterà i campionati regionali di snowboard slopestyle, un evento di grande rilevanza in una cornice unica, che a gennaio per il quarto consecutivo accoglierà gli atleti della Coppa Europa Fis di freeski e snowboard.

Sempre nella giornata di domenica, il Prato Nevoso Village si tramuterà in un villaggio incantato in occasione dell’Open Season Kids, evento dedicato alle famiglie con animazione e intrattenimento per i più piccoli e la partecipazione delle mascotte di Frozen e Aladdin, pronte a fare compagnia ai più piccoli durante quella che si rivelerà una straordinaria giornata di festa sulla neve.

