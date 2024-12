Tennis: Country Club protagonista su più fronti

Ottimi risultati dei giovani del Country Club Cuneo nell’ultimo periodo.

Da rimarcare la vittoria nel torneo under 12 del TC Alba da parte di Samuele Migliore, classe 2013. Tra le under 11 due belle finali quelle colte da Elena Butnaru nei tornei di categoria al TC Ambrosiano di Genova e all'Area Tennis Academy di Torino. Segnali che hanno confermato la sua crescita stagionale.

Country Club Cuneo protagonista anche nell’Open disputato alla Best Point di Caramagna. Il titolo è andato a Benedetta Prato Rabbia che nella finale derby ha superato con un doppio 6-4 la compagna di circolo Demetra Mazzarella. Ottimo torneo per le atlete del circolo presieduto da Piercarlo Musso.

Da segnalare nella stessa rassegna la brillante prestazione di Ginevra Bertone, classificata 3.5 che con una serie di ottime vittorie si é spinta fino alla semifinale, poi persa contro la vincitrice. Così quella di Elena Riosa sconfitta in finale nel tabellone di quarta al super tie-break. Protagonista poi nella fase di qualificazione della Coppa d’Inverno con la formazione regionale l’under 14 Eleonora Tranchero. Lei e i suoi compagni e compagne di avventura hanno centrato la Final Four che andrà in scena dal 28 al 30 dicembre prossimi presso il Centro Tecnico Federale di Tirrenia.

IL BILANCIO DEL DIRETTORE TECNICO MORENO BACCANELLI: “GRANDE SUCCESSO DEL PROGETTO BORSE DI STUDIO CON LPM”

Tempo di bilanci, come sempre a fine stagione: “Quella del Country Club Cuneo – esordisce il direttore tecnico Moreno Baccanelli – è stata assolutamente positiva. Abbiamo ottenuto ottimi risultati nelle competizioni a squadre dei vari campionati. C’è stata la conferma della permanenza in serie B2 maschile per il 2025. La formazione u14 femminile ha ottenuto un brillante 4°posto alla fase nazionale di Firenze. La squadra Over 50 maschile ha ribadito la vittoria del titolo regionale”.

Anche per quanto concerne i tornei individuali sono arrivate molte soddisfazioni in “casa Country”.

“Ottimi riscontri – prosegue Baccanelli - nei tornei di singolare (ITF u18 /tennis europe 14/16 open e Under) da parte degli atleti del settore agonistico. Da sottolineare l’incremento dei partecipanti al programma “Estate Ragazzi e Agonistico intensivo”, risorsa importante per il settore della Scuola Tennis che ha fatto registrare ottimi numeri anche per la stagione 2024/25. In quella che si sta concludendo c’è stata una maggiore attenzione al progetto della FITP “racchette in classe” con ben 600 ragazzi coinvolti nelle lezioni”.

Il 2024 va in archivio con un altro importante traguardo sotto il profilo organizzativo: “Notevole il successo del progetto Lpm borse di studio per ragazzi. Sette giovani atleti sono stati coinvolti nel programma estivo per 30 settimane. Ora – conclude Baccanelli – l’iniziativa prosegue grazie all’assegnazione di quattro borse di studio ad altrettanti ragazzi della nostra scuola tennis che frequentano i corsi invernali”.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti -afferma la responsabile dell’azienda Lpm Cristina Pilone – con il progetto borse di studio e della risposta entusiasta dei partecipanti”.