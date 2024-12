Tennistavolo: argento e bronzo per il mantese Giacomo Izzo al Torneo Nazionale Giovanile di Terni

Il primo dicembre si è tenuto a Terni il Torneo di Seconda Categoria Nazionale di Tennistavolo nel quale il mantese Giacomo Izzo, pongista del Milano Sport, si è distinto uscendo nei quarti di finale, sfiorando il podio e classificandosi quinto pari merito, in un tabellone nutrito anche di atleti stranieri che calcano il palcoscenico del Tennistavolo Italiano.

Giacomo ha poi proseguito la sua permanenza a Terni convocato in stage dalla Nazionale Giovanile fino al 5 dicembre, quando è iniziato il Torneo Nazionale Giovanile di Tennistavolo dove Giacomo, classe 2007, ha partecipato nelle categorie U21 e U19.

Nella categoria U21 passa il girone ed approda al tabellone ad eliminazione diretta, dove si ferma solo in semifinale, conquistando una bellissima medaglia di bronzo; in U19, la sua categoria, sbaraglia tutti nel girone e nel main draw avanza fino alla finale, dove impatta contro Giacomo Allegranza (Prato 2010), testa di serie n.1 del torneo, che lo costringe alla resa 1 a 3 in una partita dai toni accesi ed incerta fino alla fine.

Concludendo, una medaglia d’argento e un bronzo di grande auspicio e d’incoraggiamento, che fanno sperare in un futuro positivo, in vista dei prossimi impegni sportivi nazionali ed internazionali.