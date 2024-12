Tiro con l'arco: l'Arclub Fossano si aggiudica la Coppa Italia Centri Giovanili 2024

Non poteva esserci epilogo migliore, nell’ultimo evento Federale di questo 2024 andato in scena nel weekend alla Spes Arena di Belluno, per la squadra dell’Arclub Fossano che entra di diritto nell’albo d’oro nella manifestazione dedicata al settore giovanile (per la loro prima volta in assoluto).

Al termine di una lunga giornata di scontri contraddistinta dal consueto tifo sugli spalti che ha accompagnato con coreografie di ogni genere i match dall’inizio alla fine, a guadagnarsi il gradino più alto del podio sono stati proprio gli atleti di Fossano grazie alle frecce di Domenico Fruttero, Giovanni Streri, Lorenzo Bertero, Federico Viglietta, Chiara Conte, Rebecca Manno e Beatrice Streri, guidati dai tecnici Rosario Armando Cedeno e Roberta Poetto.

Al termine delle 30 frecce di qualifica la squadra piemontese aveva ottenuto la quarta posizione (1567 punti).

Nel primo girone eliminatorio conquista la prima posizione con 4 punti, mentre è seconda nella successiva fase (sempre con 4 punti), conquistando però l’accesso alla semifinale.

A dir poco avvincente è proprio il match di semifinale contro i campioni uscenti dell’Arco Club Riccione: in pratica la sfida è stata il remake della finale dell’edizione 2023, ma con esito invertito, che premia gli atleti di Fossano con il risultato di 222-210, lasciando il bronzo alla squadra romagnola.

L’atto conclusivo mette a confronto l’Arco Club Fossano con gli Arcieri di Santo Stefano in una vera battaglia di nervi. I piemontesi partono molto bene guadagnandosi un discreto vantaggio, ma la squadra di Spigno Saturnia recupera grazie a un’ottima terza volée, senza riuscire però a completare la rimonta, frutto di un finale di alto livello da parte del Fossano, che si aggiudica il primo posto vincendo la sfida 220-214.