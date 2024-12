Volley B1F. Nessun punto in Trentino per la Libellula Volley Banca CRS

La palleggiatrice Faure Rolland di Libellula Volley in azione

Trentino Energie - Libellula Banca CRS

3-1 (25-22/25-23/ 23-25/ 25-18)

Una trasferta sulla carta alla portata si trasforma nella terza sconfitta di fila. Attenuante, la situazione fisica di Faure Rolland al palleggio che ha giocato sebbene febbricitante.

Il riassunto della partita è molto semplice: padrone di casa sempre davanti (tranne nel terzo set) e Le Libellule inseguono, mostrando a tratti la capacità di poter prendere il controllo del gioco, grazie a un bagaglio tecnico superiore – pur riconoscendo il valore delle avversarie – ma poi si perdono su qualche errore troppo gratuito. La matematica è impietosa e non è un’opinione: troppi “meno” nel rapporto punti fatti ed errori.

In sintesi, conquistano il terzo set e, nel quarto, le Libellule tornano in campo ma, tra qualche recupero e diversi errori, cedono facilmente il parziale, regalando così 3 preziosi punti in classifica alle padrone di casa.

Sguardo preoccupato alla prossima partita con il Club Italia che ha certo più spessore della formazione dello scorso anno e ne ha già dato la prova.

Appuntamento a sabato 14 alle ore 21 alla Libellula Arena.

Libellula Volley: Febe Faure-Rolland, Alessia Boggio, Francesca Passante, cap. Nicoletta Rivetti, Gemma Molino , Olimpia Cicogna, Michelle Gueli, Carola Ollino, Alessia Damato, Serena La Rosa, Sonia Prekducaj

Allenatore: Mauro Barisciani

Aiuto allenatore: Giuseppe Di Salvo

Scoutman: Leonardo Calò