Cordoglio nella sua Castellinaldo per la scomparsa del notaio Vincenzo Toppino

La notizia della morte a 84 anni del notaio Vincenzo Toppino ha scosso il suo paese di origine, Castellinaldo, dove vivono alcuni suoi parenti.

Il sindaco Enrico Marsaglia ha voluto condividere tutto il dispiacere per la scomparsa di un personaggio molto attivo e noto per la sua grande passione per la Pallapugno:

“A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di Castellinaldo esprimo le più sentite condoglianze ai famigliari del notaio Toppino, qui in paese conosciuto da tutti come “Beppe”. Alcune sue donazioni in favore del nostro asilo sono state preziose e grazie a lui si è installato l’ascensore del palazzo comunale. È sempre stato vicino ai suoi compaesani pur lavorando e abitando da anni ad Alba. Al paese che gli diede i natali tornava sempre volentieri”.

Dopo i funerali, che si terranno in forma strettamente privata, la salma verrà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Castellinaldo.