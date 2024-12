Costigliole Saluzzo, fondi Fesr per la riqualificazione urbanistica: in arrivo 700mila euro

Alla fine del prossimo anno e per tutto il 2026 il Comune di Costigliole svilupperà una riqualificazione urbanistica che riguarda in particolare la zona della nuova scuola, del centro sportivo, della sala polifunzionale e dell’area archeologica.

E’ previsto infatti per fine 2025 un importante finanziamento (Fondi Fesr) del valore di circa 700 mila euro, integrato con 10 per cento di risorse messe a disposizione dal Comune. Il progetto intende unire in un percorso armonico e coerente le varie “anime” di questa porzione di Costigliole particolarmente interessate negli ultimi anni da uno sviluppo di servizi.

"Sarà il cuore aggregativo del paese- spiega il sindaco Fabrizio Nasi - Caratterizzato da aree ludiche e zone di ristoro e unito da un percorso che comprende il completamento del viale esistente, privo di interruzioni. Il tutto a disposizione degli studenti, dei cittadini, dei visitatori, degli sportivi: proprio per l’alto flusso previsto, in particolare in alcuni orari della giornata, è necessario che tale area e i suoi itinerari interni siano, prima di tutto, sicuri".

Per questo motivo, all'unanimità, la giunta comunale ha deciso di non rinnovare la concessione, che era in scadenza, dell’impianto di distribuzione di carburante alla IP, la cui area di attività risulta in stretta prossimità del nuovo edificio scolastico. L’amministrazione comunale si è confrontata con il conduttore della pompa per verificare che la decisione non innescasse problemi lavorativi ed è stata rassicurata da questi. Continua il primo cittadino: "Perciò abbiamo mandato avanti il progetto, proseguendo, senza esitazioni, per il bene del paese e di tutta la collettività".

Contestualmente la giunta ha avviato un dialogo con i vertici di IP: "Con il gestore stiamo vagliando altre soluzioni, ricercando sul territorio costigliolese, al di fuori del centro abitato, un sito adeguato dove insediare un eventuale nuovo, moderno e competitivo distributore" dicono dal Comune.

Conclude il sindaco Nasi: "Solo attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture in grado di garantire servizi efficienti (dai poliambulatori alle scuole, dai campi sportivi ai centri di aggregazione) e con una visione urbanistica che guardi ai prossimi 50 anni, Costigliole può essere attrattiva. Il lavoro è lungo, serviranno tempo, impegno, unione… e anche un po’ di comprensione da parte dei nostri concittadini, che ringrazio per la pazienza manifestata in questi mesi, costellati di cantieri e progetti. Siamo certi che di questa programmazione vedremo i risultati: ne gioveranno soprattutto le generazioni future".