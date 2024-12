"La Regione fa acqua da tutte le parti": protesta degli ambientalisti davanti al Consiglio, esposte le foto delle alluvioni

"Il Piemonte deve dichiarare l'emergenza ecologica e climatica". È la richiesta degli Extinction Rebellion, che questa mattina hanno dato il via ad un presidio davanti a Palazzo Lascaris, dove tra oggi e domani dovrà essere approvato il nuovo Piano della Qualità dell'Aria.

Il presidio

Cinque ragazzi seduti a formare un cordolo all'ingresso in via Alfieri, con tanti sacchi bianchi antiallagamento. Appoggiati sopra i cartelli delle recenti alluvioni che hanno colpito il territorio, da Limone Piemonte nel 2020 a Bardonecchia nel 2023, dalla Val Susa nel 2024 a quella che ha colpito il Cuneese e l'Astigiano nel 1994.

Alluvioni dopo siccità

"Oggi - hanno detto gli attivisti - siamo qua perché l'emergenza climatica e sempre più grande: dopo l'anno della siccità, è arrivato quello del record di precipitazioni. Alluvioni, grandinate ed esondazioni: immagini devastanti. Sono migliaia le persone che vivono le conseguenze sulla loro pelle".

"La politica - proseguono gli Extinction Rebellion - si rifiuta di guardare: è nostra responsabilità chiamarla ad agire". "Il Piano della Qualità dell'Aria del Piemonte - proseguono - fa acqua da tutte le parti, perché le misure messe in atto dopo le alluvioni dell'ultimo periodo non vanno alla radice del problema, ma sono un tampone".

Le richieste

"C'è una crisi ed un'emergenza ogni volta che c'è un evento climatico estremo: sono visti come casi isolati, ma sono tutti causati dalla crisi climatica in atto e andranno ad aumentare nei prossimi anni". Le richieste degli attivisti sono di azzerare le emissioni di CO2 "entro il 2025, di coinvolgere i cittadini in una transizione equa e giusta e di interrompere la distruzione degli ecosistemi".

Il commento

Durante la pausa pranzo, su input delle consigliere regionali del Pd Gianna Pentenero e Nadia Conticelli, è stata audita una rappresentanza degli attivisti. La Presidente Pentenero ha commentato: "La promozione di politiche per il clima è molto importante. Così come sviluppiamo le buone pratiche per i singoli cittadini, incentivandoli con proposte tipo il pass gratis per i trasporti under 26, è giusto spingere nella stessa direzione con la promozione della transizione ecologica verso tutto il mondo produttivo: dall'industria all'artigianato".

“Purtroppo questa Giunta regionale di centrodestra si sta dimostrando, ancora una volta, sorda alle legittime richieste di chi sta difendendo l’ambiente e, nella stesura del Piano sulla qualità dell’Aria, non ha tenuto conto delle indicazioni che provengono da tutti gli attori coinvolti” concludono Pentenero e Conticelli.