Marene tra i pionieri delle Comunità Energetiche per un futuro sostenibile

Marene si distingue tra i primi Comuni della provincia di Cuneo ad aderire a una comunità energetica rinnovabile.

Per approfondire i dettagli del progetto, il Comune di Marene ha organizzato per domani sera, mercoledì 11 dicembre alle 21 all’oratorio parrocchiale, una serata informativa. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, inclusi privati, enti e attività, per rispondere a domande e chiarire ogni dubbio sulla comunità energetica.

Durante l’ultimo Consiglio Comunale, è stato approvato lo statuto che sancisce l’ingresso nella comunità Solar Valley, definito dal sindaco Alberto Deninotti come "una scelta storica per il nostro territorio".

Solar Valley è un’associazione riconosciuta a livello nazionale, impegnata a promuovere la sostenibilità energetica e l’uso delle energie rinnovabili.

Grazie a questa adesione, i cittadini di Marene, siano essi consumatori o produttori di energia, potranno accedere a numerosi incentivi economici e pratici legati alla condivisione energetica.

L’iniziativa, seguita in prima persona dal consigliere Davide Racca, ha già suscitato un forte interesse nella comunità locale e tra i comuni limitrofi. L’amministrazione sta lavorando per offrire il massimo supporto.

L’adesione a Solar Valley rappresenta un intervento strategico per il futuro energetico del Comune, rafforzato dalla decisione di recedere dal Consorzio Energia Veneto (Cev), che aveva garantito prezzi favorevoli per l’approvvigionamento di energia elettrica e gas metano.