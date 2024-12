Rifreddo: bambini e ragazzi creano l’albero di Natale della biblioteca comunale

Lo spirito natalizio ha animato Rifreddo, piccolo Comune della Valle Po, con un’iniziativa speciale che ha coinvolto bambini e ragazzi delle scuole materna ed elementare. Sabato scorso, 7 dicembre, nel salone sotto le scuole elementari, si è svolta l’attività ‘Decoriamo l’albero di Natale della Biblioteca’, promossa dal Comune guidato dal sindaco Elia Giordanino.

L’evento ha visto una grande partecipazione di bambini, genitori e volontari, che hanno collaborato per creare addobbi natalizi originali.

Armati di carta, forbici, colla e fantasia, i partecipanti hanno lavorato per circa due ore realizzando coloratissime decorazioni.

Dopo una meritata merenda e momenti di gioco, il gruppo si è spostato in biblioteca per decorare l’albero, che è stato poi posizionato davanti alla porta del balcone centrale del palazzo municipale. In questo modo, il risultato del loro lavoro è visibile a tutti coloro che transitano in piazza della Vittoria.

Il sindaco Elia Giordanino si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa:

"Sono veramente contento per l’ottima riuscita dell’evento. La nostra biblioteca comunale è particolarmente attiva nel proporre attività per i più piccoli, coinvolgendo scuole, lettrici e il sistema bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano. L’obiettivo è avvicinarli alla lettura, offrendo al contempo occasioni di socializzazione e divertimento."

Giordanino ha inoltre ringraziato i volontari del gruppo biblioteca, in particolare Erika Mustazzu, per l’impegno e il brillante coordinamento del laboratorio.

La biblioteca comunale di Rifreddo continua ad essere un punto di riferimento per il paese della valle Poà. È aperta ogni lunedì pomeriggio dalle 16 alle 17,30, e il mercoledì e venerdì sera dalle 20,30 alle 22.