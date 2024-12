Una mostra fotografica celebra i 50 anni dalla riapertura del Museo Craveri di Bra

In tanti hanno partecipato, sabato 7 dicembre, alle iniziative organizzate in occasione della celebrazione dei 50 anni dalla riapertura del Museo "Craveri" di Bra.

Visite guidate tematiche e un concerto dedicato alla memoria di padre Ettore Molinaro, storico direttore e fautore della rinascita del Museo avvenuta il 22 dicembre del 1974, hanno accompagnato il numeroso pubblico in un pomeriggio di festa e ricordi.

In occasione delle celebrazioni, nelle sale della struttura – oggi diventata uno dei più importanti Musei Naturalistici del Piemonte – è stata allestita la mostra fotografica “Il Museo Craveri 50 anni fa”, con scatti in bianco e nero delle sale inaugurate nel 1974 ad opera di Ettore Molinaro. In mostra immagini storiche che illustrano il passaggio dall’esposizione Ottocentesca al nuovo allestimento, in occasione della riapertura al pubblico di mezzo secolo fa. La mostra sarà visitabile fino al 26 gennaio 2025, la domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30, il giovedì dalle 15 alle 18 e, solo su prenotazione, il martedì, mercoledi, giovedi e venerdì dalle 8:30 alle 12:30.



Maggiori informazioni su www.museidibra.it oppure contattando il Museo alla mail: craveri@comune.bra.cn.it o al numero 0172.412010.