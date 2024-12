A Busca continua la mostra dedicata all’arte tra patrimonio storico e capolavori moderni

La città di Busca si conferma un punto di riferimento per gli amanti dell’arte con l’iniziativa culturale che unisce passato e presente. Domenica 15 dicembre, alle ore 14,30, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare due luoghi simbolo della città, le Confraternite della Rossa e della Bianca, accompagnati dal professor Bruno Raspini. L’evento rientra nell’iniziativa “Un biglietto, due eventi”, che consente di abbinare la visita alle Confraternite con quella alla mostra “Arte e Carità” in corso a Casa Francotto.

La mostra “Arte e Carità”, organizzata dal Comune di Busca - Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Ospedale Civile, ha già attirato quasi duemila visitatori in un solo mese, tra cui ottocento studenti delle scuole buschesi. Curata da Cinzia Tesio, Rino Tacchella, Dario Lorenzati e Bruno Raspini, l’esposizione comprende 120 opere di grande pregio firmate da artisti di fama internazionale come Picasso, Fontana, Martini, Manzù, Cassinari, Mastroianni e Luzzati.

Oltre ai capolavori moderni e contemporanei, una sezione locale dedicata alle opere di carità buschesi arricchisce l’esperienza espositiva. Qui sono esposti documenti storici, pannelli esplicativi e opere provenienti proprio dalle Confraternite della Rossa e della Bianca, che rappresentano un pezzo importante della storia e del patrimonio culturale della città.

Lo staff di Casa Francotto offre visite accompagnate per approfondire i contenuti della mostra e, da questa settimana, ha introdotto un nuovo servizio per organizzare visite ad altri eventi espositivi.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare lo staff via email all’indirizzo info@casafrancotto.it.

Prenotazione obbligatoria per domenica 15 dicembre

Dato il numero limitato di posti per la visita alle Confraternite, la prenotazione è obbligatoria al numero 371-5420603. L’occasione di esplorare luoghi ricchi di storia e di immergersi nel mondo dell’arte moderna e contemporanea rende questa iniziativa imperdibile per gli appassionati di cultura.

Unendo storia locale e capolavori internazionali, Busca continua a valorizzare il suo patrimonio, offrendo eventi che celebrano l’arte in tutte le sue forme.

Sono previste delle visite guidate alla mostra, la domenica pomeriggio, comprese nel costo del biglietto alle 15 alle 16 e alle 17.

Orari della mostra

Venerdì: 15,30 – 18,30

Sabato: 10 - 12 / 15,30 – 18,30

Domenica: 10 - 12 / 14,30 – 18,30

Biglietti

Intero: 10 euro

Ridotto: 6 euro (buschesi, enti convenzionati, insegnanti, studenti universitari)

Gratuito per under 14 e possessori della Tessera Musei

Informazioni e prenotazioni

Telefono: 371-5420603

Email: info@casafrancotto.it

Sito web: casafrancotto.it

Eventi collaterali

Domenica 15 dicembre

Mercatini di Natale nelle vie del centro storico di Busca.

Domenica 22 dicembre

Percorsi dedicati alle opere di carità della città, il Convento dei Cappuccini e i presepi delle frazioni.

Aperture straordinarie

La mostra sarà aperta anche nelle seguenti giornate:

26 dicembre: 10 - 12 / 14,30 – 18,30

1° gennaio 2025: 14,30 – 18,30

6 gennaio 2025: 10 - 12/ 14,30 – 18,30

Visite guidate e ulteriori eventi per gennaio e febbraio saranno comunicati tramite il sito ufficiale e la newsletter.