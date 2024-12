Al Baladin nuovo show cooking: protagonisti la mozzarella Terranuova e l'ecommerce Wespesa

Nuovo appuntamento con gli show cooking del Baladin, come sempre di giovedì, dalle 18 alle 20, nel locale di piazza Foro Boario a Cuneo.

Protagonista della serata sarà la mozzarella della cooperativa Terranuova, che verrà utilizzata per preparare una cheesecake e un'originale caprese. Non solo, Gianni Riberi, il titolare, mostrerà come si fila la cagliata e guiderà chi tra il pubblico vorrà cimentarsi in questa antica pratica.

Non solo, durante la serata verrà presentata Wespesa, un ecommerce a chilometro zero, dove si possono acquistare prodotti freschi, stagionali e sostenibili e riceverli a casa o ritirarli in un "locker agricolo" in 48 ore massimo. Tra i punti di ritiro, tra l'altro, c'è anche Baladin Cuneo.

Cosa si può acquistare? Frutta e verdura, formaggi, carne e tani altri prodotti di aziende del territorio, tutto all'insegna della freschezza e della stagionalità, sostenendo le piccole produzioni, dove l'attenzione alle materie prime e ai processi di produzione sono ingredienti irrinunciabili.

Appuntamento, dunque, al prossimo giovedì. La formula è sempre la stessa: si assiste alla preparazione dei piatti, si assaggia e si bevono le birre Baladin abbinate alle pietanze. Gli show cooking sono sempre gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 489199