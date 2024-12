Bra, un successo il ritorno del "Babbo Natale in quartiere"

Un pomeriggio di gioia e partecipazione ha animato il Quartiere Madonna dei Fiori domenica 8 dicembre, dove si è rinnovata la tradizione della festa natalizia organizzata dall’Associazione e dal Comitato di Quartiere. L’evento ha visto una calorosa partecipazione, con residenti e famiglie che frequentano la scuola primaria “Franco Gioetti” riuniti per celebrare insieme l’arrivo del Natale.

Il pomeriggio, animato dai volontari dell’Associazione Quartiere Madonna dei Fiori ODV in collaborazione con gli Operatori di Lunetica Società Cooperativa Sociale – Onlus, ha offerto momenti di gioia e socialità per tutte le età. In particolare, i bambini hanno potuto vivere l’incanto del Natale attraverso giochi, attività creative e la magica esperienza di consegnare personalmente la loro letterina a Babbo Natale.

La colonna sonora dell’evento è stata affidata alla Periferia Band, che ha regalato emozioni con un repertorio di canzoni natalizie. A rendere ancora più speciale il momento è stato il coro dei bambini della scuola “F. Gioetti”, accompagnato dal maestro Nino Cornaglia,le cui voci hanno accompagnato il pomeriggio con un repertorio di brani natalizi che hanno coinvolto ed emozionato tutti i presenti.

La festa non sarebbe stata completa senza un tocco di dolcezza: tè caldo, panettone e pandoro – generosamente donati da NovaCoop – sono stati offerti a tutti i partecipanti, creando un momento di condivisione e convivialità.

Tra gli ospiti d’onore, il Sindaco Gianni Fogliato ha portato il suo saluto e gli auguri di buone feste da parte dell’Amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di iniziative come questa nel rafforzare i legami di comunità e nel diffondere lo spirito natalizio.

L’evento non è stato solo un’occasione per celebrare il Natale, ma anche un momento per valorizzare il lavoro instancabile dei volontari e delle associazioni che operano nel quartiere. La loro dedizione non solo arricchisce la vita della comunità, ma contribuisce a creare spazi di incontro e inclusione.

In un’epoca in cui la frenesia quotidiana rischia di farci perdere di vista l’importanza delle relazioni umane, questa iniziativa ha dimostrato che il valore dell’aggregazione resta un pilastro fondamentale per il benessere della società.

Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, dimostrando ancora una volta che il Natale è soprattutto condivisione, solidarietà e gioia collettiva.