Racconigi: il vicesindaco Alessandro Tribaudino confermato consigliere del Consorzio Monviso Solidale

Alessandro Tribaudino, vicesindaco della città di Racconigi, è stato riconfermato nel ruolo di consigliere all’interno del Consorzio Monviso Solidale, una realtà che riunisce 56 comuni dell’area cuneese per coordinare e promuovere le politiche sociali del territorio.

La riconferma arriva al termine del primo mandato di Tribaudino nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, un periodo caratterizzato da un impegno costante e significativo.

La rinnovata fiducia, espressa dai sindaci dei comuni aderenti, rappresenta un importante riconoscimento per l’operato di Tribaudino, che ha saputo distinguersi sia nell’ambito delle politiche sociali di Racconigi sia a livello consortile. “È un orgoglio per la città di Racconigi vedere il nostro vice-sindaco nuovamente all’interno di questo Consiglio di Amministrazione – dichiara il primo cittadino Valerio Oderda – Questa riconferma testimonia la qualità del lavoro svolto e il rispetto da lui guadagnato sul campo. La riconferma di Tribaudino non è solo motivo di orgoglio per la città di Racconigi, ma anche una garanzia di continuità e impegno per il Consorzio Monviso Solidale, che svolge un ruolo cruciale nella gestione delle attività solidali e sociali di un vasto territorio”.

Durante questo secondo mandato, Tribaudino continuerà quindi a lavorare con i suoi colleghi per affrontare le sfide sociali e promuovere progetti che hanno un impatto significativo sulle comunità coinvolte. Con il mandato appena rinnovato, Tribaudino avrà l’opportunità di consolidare quanto già realizzato e di aprire nuove prospettive a beneficio del territorio.