Ad Alba la seconda edizione del Torneo di tennis Under 12 e 14 Nibo Green

Sabato 7 e domenica 8 dicembre si è svolta la seconda edizione del Torneo di tennis Under 12 e 14 Nibo Green.

Nel tabellone under 12 ha avuto la meglio Samuele Migliore (Country Club Cuneo) battendo Andrea Chaivarino (TC Alba) con il punteggio di 41 42, mentre nel tabellone under 14 vince in scioltezza Samuele Giordano (Canottieri Casale) su Gabriele Varca (Verde Lauro Fiorito) per 41 40.

La chiusura del tabellone di quarta categoria under 14 ha visto vincente Simone Barbiero (TC Saluzzo) su Matteo Viglione (Play&padel Dogliani) con il punteggio di 41 42.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 55 giovani atleti, si è svolta regolarmente regalando belle partite agli spettatori.

La Liberamente Sportivi ringrazia tutti i partecipanti e le loro famiglie, il giudice arbitro Fausto Cardinale, sempre puntuale e preciso nell'organizzazione delle partite e il nostro sponsor Nibo Green, con cui ha realizzato il torneo giunto appunto alla seconda edizione e pronto a ripresentare l'appuntamento per il 2025.