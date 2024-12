Al Teatro di Narzole la presentazione del libero "Gemmadora": appuntamento a venerdì 13

Si avvicina l'appuntamento di venerdì 13 dicembre al Teatro di Narzole.

In quella data, a partire dalle 21, avrà luogo la presentazione del libro “Gemmadora” della giornalista e scrittrice Paola Gula: prevista la partecipazione del gruppo vocale "Lj 10Piasent". Moderatore della serata Federico Gregorio.

Gemmadora è nata in una famiglia aristocratica e militare in cui non ha mai potuto prendere una decisione, ma quando le viene imposto anche il futuro marito decide di scappare perché coltiva un sogno che non sarà mai accettato: produrre birra artigianale.

Con una buona dose di coraggio, incoscienza e irriverenza imposta il navigatore su Piozzo, dove opera il mastro birraio più glam d’Italia, ma qualcosa va storto e si ritrova in un paesino sconosciuto, Paroldo, dove a sorpresa scopre che non solo la stavano aspettando, ma anche che è proprio lei l’erede di un immenso patrimonio, lasciatole da una sconosciuta che incontra sul letto di morte.

Ciò che nessuno le dice, però, è che il contatto con la signora di Paroldo l’ha trasformata in Masca, leggendarie streghe della tradizione piemontese. Lo scoprirà da sola, quando prenderà le sembianze di un gatto e dovrà ingaggiare una guerra contro un Mascun che vuole sottrarle il potere.

Aiutata dal vicino di casa, Brenno, dai suoi due figli, Teresa e Matteo, dalla governante, e in seguito amica, Adalgisa, e da tutte le Masche che lavorano al suo fianco, non soltanto Gemmadora riuscirà a trasformare l’antica Cascina in un birrificio, ma anche a diventare una potentissima Masca capace di anteporre il bene al male e di far nascere nella Cascina della signora una grande famiglia.