La 5^E CAT del Denina Pellico Rivoira scopre Genova e la Fondazione Renzo Piano dopo il successo nel concorso “A scuola di legno”

È stata una giornata particolarmente significativa quella vissuta dagli studenti della 5E CAT dell’Istituto Denina Pellico Rivoira, premiati con una visita a Genova dopo aver conquistato il primo posto al concorso “A scuola di legno” promosso dalle Scuole San Carlo di Cuneo.

L’arrivo nel capoluogo ligure è stato subito l’occasione per scoprire alcuni dei suoi luoghi simbolo: il porto, cuore pulsante della città e finestra sul mare, e il centro storico, con una breve passeggiata tra le vie medioevali fino al Duomo.

La seconda parte della mattinata è stata dedicata all’incontro alla Fondazione Renzo Piano, dove i ragazzi sono stati accolti dallo staff e hanno potuto assistere a un filmato che raccontava le attività e i progetti portati avanti dalla Fondazione.

Il momento più atteso è stato l’incontro con Francesco Terranova, uno dei tre modellisti del prestigioso studio RPBW (Renzo Piano Building Workshop) di Genova. Terranova ha illustrato agli studenti il suo lavoro quotidiano, spiegando quanto sia fondamentale la costruzione dei modelli nell’architettura contemporanea.

La visita si è conclusa con l’ingresso nel suggestivo Salone dei Modelli, un luogo affascinante in cui sono raccolte numerose maquette dei progetti firmati RPBW: un vero laboratorio di idee, che ha lasciato gli studenti colpiti e ispirati.

“La giornata formativa – dicono gli insegnanti accompagnatori - è stata ricca di stimoli, che ha premiato il lavoro svolto dalla classe e ha offerto un’esperienza unica nel cuore dell’architettura internazionale”.