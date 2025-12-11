Un nuovo logo per la Biblioteca di Piasco nato dalla creatività dei ragazzi

Grazie a un percorso condiviso, creativo e profondamente legato ai piaschesi, è stato realizzato il nuovo logo della Biblioteca Comunale di Piasco.

L’iniziativa, promossa dalla biblioteca gestita interamente da volontari, ha preso forma attraverso un concorso dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado (medie), invitati a collaborare in gruppo per ideare e disegnare l’immagine che identificherà la biblioteca per il futuro.

I lavori realizzati dai ragazzi sono stati pubblicati sui canali social della Biblioteca e la scelta finale è stata affidata ai cittadini, che hanno votato con entusiasmo le proposte partecipanti. Questa mattina, durante una breve cerimonia alla presenza anche del professore Alex Fina di Arte, che ha seguito i ragazzi, è stato svelato il logo vincitore, frutto della creatività di Margherita, Antonia, Alex e Umberto.

A premiare i giovani artisti sono stati Monica Rosso, presidente della Biblioteca Comunale, e Enrico Dalmasso, assessore alla Cultura del Comune di Piasco, che hanno espresso grande soddisfazione per l’impegno dimostrato dagli studenti e per la collaborazione positiva tra scuola e realtà culturali del paese.

“È stato un percorso bellissimo – ha sottolineato l’assessore Enrico Dalmasso – perché unisce ragazzi, scuola e Biblioteca in un progetto creativo e concreto. Non ci fermeremo qui: chiederemo ancora il loro contributo per individuare il tema del murales che verrà realizzato sul muro della nuova mensa”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari della biblioteca, che con entusiasmo e dedizione hanno ideato e organizzato il concorso, dimostrando ancora una volta quanto il loro impegno sia fondamentale per la vita culturale di Piasco.

Il concorso ha rappresentato un’occasione preziosa per valorizzare i giovani, mostrando quanto le loro idee possano contribuire alla vita culturale e visiva del paese.

Dalla biblioteca comunale tengono a ringraziare tutti gli studenti partecipanti, gli insegnanti e i cittadini che hanno sostenuto con grande affetto l’iniziativa.