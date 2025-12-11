Spilla & Supporta: a Mondovì un workshop creativo per sostenere la popolazione del Sudan

Il conflitto in corso in Sudan — ripreso nell'aprile 2023, dopo il genocidio del 2003 nel Darfur — ha gettato il paese in quella che oggi è considerata la più grave crisi umanitaria al mondo. Morti, sfollati, distruzione, fame, paura. Di fronte a tanto dolore, un piccolo gesto può diventare segno di solidarietà e speranza. Con questo spirito nasce “Spilla & Supporta per il Sudan”, un workshop aperto al pubblico che si terrà venerdì 19 dicembre alle 17:30 presso il Caffè Sociale.

Perché è urgente intervenire - Negli ultimi mesi i combattimenti tra le forze paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) e l’esercito regolare si sono intensificati. Secondo l’United Nations Human Rights Office (OHCHR), solo nella prima metà del 2025 sono state registrate migliaia di morti civili, spesso per esecuzioni sommarie e attacchi indiscriminati. Interi campi per sfollati e comunità civili — che già vivevano in condizioni critiche — sono stati attaccati: ospedali, cucine comunitarie, rifugi e aree abitate sono stati bombardati, saccheggiati o bruciati. Milioni di persone — secondo i dati più recenti — sono state costrette a fuggire dalle loro case. Molti bambini e famiglie sono rimasti senza cibo, acqua, cure mediche: oggi il rischio concreto è fame mortale e carestia.

Il workshop: come funziona - Con una quota di partecipazione di 15 € (adulti) o 7 € (bambini) ogni partecipante potrà realizzare la propria spilla da portare a casa come simbolo di vicinanza e impegno. Tutti i materiali (incluso un thè caldo) sono forniti da MondoQui: non serve esperienza, basta voglia di partecipare. Obiettivi: far emergere il grido silenzioso di chi in Sudan soffre — spesso invisibile ai media — e aiutare a costruire consapevolezza nella nostra comunità. Creare un oggetto concreto, personale, che rappresenti solidarietà, memoria e speranza: una spilla, ma con il peso di un gesto.

Chi vogliamo raggiungere - Cittadini, famiglie, associazioni, student*, chiunque creda che non bastino solo parole. Perché anche un gesto semplice può servire a non restare indifferenti.

Invitiamo chiunque voglia partecipare o contribuire a contattarci: ogni presenza conta. Per informazioni e iscrizioni: 351 9214012 (Chourouk).