Speciale mercatino e arte Pop, domenica 14 dicembre a Busca eventi e visite guidate a Casa Francotto

In concomitanza con il mercatino di Natale che animerà le vie del centro di Busca domenica 14 dicembre, Casa Francotto apre le porte alla mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art” con un programma speciale di visite guidate e un ingresso promozionale.

Per l’intera giornata l’esposizione sarà visitabile dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

In via del tutto eccezionale, il biglietto d’ingresso sarà ridotto a 7 euro a persona e comprenderà la possibilità di partecipare a una delle quattro visite guidate previste, disponibili esclusivamente su prenotazione. Gli accompagnamenti alla scoperta degli artisti che hanno segnato una svolta nell’arte contemporanea si svolgeranno alle ore 11, 15, 16 e 17.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi collaterali, contattando il numero

371-542 0603 o scrivendo a info@casafrancotto.it, con segreteria attiva tutti i giorni dalle 14 alle 18. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito sbampopart.it.

La proposta culturale di Casa Francotto prosegue anche oltre il mercatino natalizio, con due appuntamenti speciali:

Giovedì 26 dicembre è in programma una visita notturna all’ex convento dei frati cappuccini.

Martedì 6 gennaio sarà invece il momento di esplorare Busca Sotterranea, un percorso affascinante tra storia e curiosità del territorio.

ORARI DELLE MOSTRE

Busca, Casa Francotto: venerdì 15,30 – 18,30; sabato 10 - 12 e 15,30 – 18,30

Domenica e festivi 10-12 e 14,30 – 18,30

Segreteria: 371-542 0603

info@casafrancotto.it

Cherasco, Palazzo Salmatoris: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9,30-12,30 e 14,30 – 18,30

Domenica e festivi 9,30- 12,30 e 14,30 -18,30

Ufficio turistico: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it