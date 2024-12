Alba: prima seduta della Consulta per le Pari Opportunità

Lunedì 9 dicembre nella sala della Resistenza del Palazzo comunale di Alba si è svolta la prima seduta della Consulta per la Realizzazione delle Pari Opportunità del Comune di Alba, dopo la nomina dei rappresentanti delle associazioni e degli enti a cura del sindaco Alberto Gatto.

Durante la prima seduta sono stati eletti: Presidente Silvia Moglia (Partito Democratico), Vice Presidente Laura Vaschetto (Associazione Mai + Sole) e Segretario Giacomo Biasotti (Associazione Genitori Montessori).

I componenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.

La Consulta per la Realizzazione delle Pari Opportunità del Comune di Alba è stata istituita con delibera del Consiglio comunale del 2 maggio 1994, mentre il nuovo statuto è stato deliberato nel Consiglio comunale del 15 giugno 2005.

Secondo il regolamento, la Consulta partecipa attivamente alla programmazione ed alla pianificazione dell'Amministrazione comunale con particolare riferimento alla creazione di effettive condizioni di Pari Opportunità fra uomo e donna, propone iniziative che favoriscano la partecipazione delle donne all’attività politica, economica e sociale della comunità locale, stabilisce contatti permanenti con le donne per sollecitarne una più consapevole partecipazione alle decisioni che riguardano la collettività, promuove dibattiti e seminari d’informazione in materia di Pari Opportunità con soggetti pubblici e privati, cura la formazione e l’aggiornamento dei propri componenti, promuove iniziative che consentano alle donne di rendere compatibili la vita familiare con l’impegno pubblico, sociale e professionale, attua indagini conoscitive, ricerche ed analisi per la realizzazione di pari opportunità individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazioni, promuovendo iniziative atte al superamento delle stesse, la realizzazione di progetti mirati ad accrescere l’accesso delle donne al lavoro, lancia iniziative idonee al superamento di comportamenti lesivi della dignità personale nella vita sociale, promuove, inoltre, iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati.

Al primo incontro ha partecipato anche l’assessore ai Servizi Sociali e Assistenziali Donatella Croce che dichiara: "Sono entrate a far parte della Consulta associazioni che con le loro iniziative hanno dimostrato grande sensibilità per questa tematica. Sono certa che apporteranno nuove idee e proposte per proseguire con entusiasmo l'attività della Consulta guidata da Ivana Sarotto, che ringrazio per il lavoro svolto".