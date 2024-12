Mondovì, l'Associazione Monregalese Amici dei Ciechi torna in attività

L’AMAC (Associazione Monregalese Amici dei Ciechi) c’è e sempre ci sarà. Dopo un periodo di apparente silenzio si esce di nuovo allo scoperto. In questi anni non si è mai interrotto il servizio di stampa in braille del Calendario di Frate Indovino, iniziato da papà Franco al quale va tutta la nostra stima e riconoscenza, e si è stati a disposizione per ogni esigenza.

Portiamo la nostra voce con discrezione partecipando, con altre Associazioni di settore, il 2 ottobre all’incontro organizzato dal Comune di Mondovì sul tema del PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) durante il quale abbiamo portato piccoli suggerimenti.

Ad un’altra iniziativa abbiamo risposto con entusiasmo: la richiesta di un confronto da parte della responsabile dell'Ufficio Qualità per l'aeroporto di Cuneo, la signora Eva Revelli, attenta e scrupolosa, della GEAC Spa – Cuneo Airport, con lo scopo di migliorare la loro Carta dei Servizi; l’incontro si è potuto realizzare sabato 30 novembre durante il quale abbiamo evidenziato alcune mancanze utili ai viaggiatori con minusvalenze visive che vengono comunque assistiti, accompagnati e mai abbandonati dal momento in cui varcano la soglia dell’aeroporto.

Trascorsi poco più di dieci giorni dall’incontro, sono già state apportate dall'Ufficio Qualità alcune piccole ma significative migliorie ed è stata inviata la relazione all'Ente Nazionale Aviazione Civile di Roma.

In cantiere altri progetti sono già in fase di realizzazione che verranno raccontati in tempi brevi.