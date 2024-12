Neive, incendio in una casa: in azione i vigili del fuoco di Alba

Momenti di paura, questa mattina, poco dopo le 11, in via San Giuseppe a Neive per un incendio scoppiato in un'abitazione. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Alba con un'autopompa serbatoio e un'autobotte. Non ci sono stati feriti, sono in corso le verifiche per l'agibilità del locale. Le fiamme sono partite dalla cucina.