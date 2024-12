MAD popolare su CoinMarketCap ma WEPE è la miglior prevendita del momento con 4 milioni di dollari raccolti in tempo record

Il token MAD ha avuto un picco di popolarità di CoinMarketCap, dettaglio che ben si inserisce nel suo rendimento quotidiano. Nelle ultime 24 ore il token ha visto un incremento del 31%, fattore che ha portato il suo valore a 0,0000596$. Gli investitori si stanno ora interrogando sul potenziale mantenimento di questa nuova soglia di prezzo. Il pump potrebbe non essere ancora terminato, con un volume di scambio in crescita del 3% e una capitalizzazione di mercato a quasi 60 mila dollari.

Oltre alla meme coin MAD, c’è anche WEPE da valutare in questo momento. Si tratta della nuova prevendita con token a tema Pepe the Frog, ovvero Wall Street Pepe. Un progetto che ha già raccolto in breve tempo più di 4 milioni di dollari e vuole configurarsi come prossima presale di successo dopo il traguardo incredibile raggiunto da Pepe Unchained.

Vai alla presale di Wall Street Pepe

MAD o WEPE?

MAD è un progetto che nasce, come molte altre meme coin, in seno alla community definita “degen”. Il protagonista è un fumettoso essere viola a cui piace divertirsi e guadagnare soldi facilmente. E il team di sviluppo pare sia stato molto chiaro in merito alle soluzioni di utilità di MAD: nessuna in particolare. Tutto viene ricondotto all’inseguire il sogno di arricchirsi con l’investimento in meme coin. Si tratta quindi di un token dall’alto elemento speculativo che ha effettivamente attratto un pubblico specifico.

Con il recente annuncio della quotazione di MAD su Gate.io, è stato possibile assistere a un trend rialzista e alcuni analisti parlano di un potenziale buon posizionamento per il 2025. MAD ha raggiunto un ATH lo scorso novembre, quando il token è stato scambiato per un breve periodo al prezzo di 0,000068678$. Prezzo che è poi sceso velocemente e solo in queste ore sta risalendo oltre la soglia di 0,00006$. Ancora lontano da un ATH, è difficile stabilire se la meme coin abbia la spinta necessaria per garantire ulteriori guadagni ai possessori.

La situazione è invece differente con Wall Street Pepe, meme coin non ancora lanciata sul mercato e che è attualmente ancora in fase di prevendita. Ciò significa che WEPE è disponibile a un prezzo particolarmente basso che, nel corso della presale, continuerà ad aumentare, garantendo quindi potenziali guadagni a chi investe ora.

Wall Street Pepe è sì rivolto al gruppo “degen” amante delle meme coin, ma lo fa con più soluzioni di utilità. La narrativa vede la rana Pepe the Frog nel classico contesto di Wall Street, solidificatosi nell’immaginario comune tramite film e storie di successo. Tuttavia, la rana odia whale e insider che riescono a far soldi grazie ai loro agganci.

Cercando di rivoluzionare il sistema, decide di creare la sua WEPE Army, un vero e proprio esercito di investitori che si aiutano l’un l’altro con intuizioni brillanti. Dalla narrativa all’effettivo funzionamento che si traduce con informazioni di trading esclusive per i possessori di WEPE, trasformando così anche il più piccolo investitore in un “market mover”. Entrando così a far parte di un gruppo esclusivo che punta a divenire un movimento e non solo una meme coin.

La missione di WEPE

In un mercato che molti ritengono a beneficio di poche e ricche persone, WEPE vuole apportare dei cambiamenti, trasformando un gruppo di investitori in una singola e omogenea entità che si muove in accordo con le informazioni private, spostando capitali impegnativi anche per le whale più grandi. Queste non saranno più le uniche a riuscire a manipolare il mercato in accordo con le proprie strategie, portando così tutti allo stesso livello e dando una chance a tutti di arricchirsi.

L’idea di WEPE è senz’altro molto entusiasmante e ciò si riflette con il successo che sta avendo la prevendita, con oltre 4 milioni di dollari raccolti in finanziamenti. Il progetto continua a crescere anche sulle pagine ufficiali X e Telegram, dove ha già ottenuto un totale di più di 5.000 follower.

Per investire in WEPE è necessario disporre di un wallet compatibile con la prevendita. Dopodiché è possibile acquistare il token al prezzo di 0,000208$. Prezzo che, come accade in tutte le prevendite, non resterà così basso per molto tempo e anzi, continuerà ad aumentare fino alla quotazione sugli exchange. Questo è un momento particolarmente vantaggioso per posizionarsi al meglio su WEPE che si preannuncia già una delle meme coin più esplosive del 2025.

Vai alla presale di Wall Street Pepe