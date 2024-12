Nuoto: sfuma la medaglia per la 4x100 stile libero femminile di Sara Curtis, azzurre quinte

Il futuro è tutto dalla loro parte.

Sfuma il sogno del podio mondiale per Sara Curtis e le compagne della 4x100 stile libero femminile, quinte nella finale ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento a Budapest.

Le azzurre, che comunque confermano di avere davanti un futuro luminoso, non riescono ad abbassare il 3'28"44 del Canada che sarebbe valso la medaglia di bronzo.

Sofia Morini (52"55 pp), Sara Curtis (51"69), Chiara Tarantino (52"63) ed Emma Virginia Menicucci (52"71) i tempi delle atlete italiane, per un complessivo 3'29"58.

L'oro è degli Stati Uniti con il record del mondo in 3'25"01, Australia d'argento in 3'28"25.

Curtis a fine gara (Esercito/CS Roero): "Sono sicura che prima o poi la medaglia arriverà. Dopo il tempo del mattino ci speravamo".