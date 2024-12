Volley A1F. Cuneo stasera va a caccia di riscatto con Firenze. Cecconello: "Contro le toscane servirà coraggio"

Non si ferma il tour de force della Honda Olivero Cuneo: dopo aver giocato il turno infrasettimanale mercoledì 4 e la dodicesima giornata domenica 8, stasera la squadra di coach Pintus saranno di nuovo in campo. Stavolta si gioca per il recupero della settima giornata, rinviata da metà novembre per l'indisponibilità del Palazzetto.

Le Gatte tornano tra le mura amiche di San Rocco Castagnaretta per affrontare le ragazze de Il Bisonte Firenze allenate da Bendandi. Tra le fila delle Bisontine c'è anche l'alzatrice Beatrice Agrifoglio, ex giocatrice di Cuneo che ha militato nella società biancorossa nelle stagioni 2019-2020 e 2022-2023.

Questo match infrasettimanale rappresenta un momento molto delicato per le cuneesi. Tornate dalla partita contro il Volley Bergamo lottando ma senza essere riuscite a conquistare neanche un set, le Gatte occupano la penultima posizione in classifica, appena sopra la SMI Roma Volley.

Le toscane sono invece decime con 7 punti, 3 in più delle cuneesi. Riuscire ad aggiudicarsi punti stasera sarebbe una boccata d'ossigeno per le Gatte e permetterebbe loro non solo di allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma anche di tornare a lavorare in palestra con tranquillità, focalizzandosi sul prossimo impegno.

"In questo periodo di partite ogni 3 giorni c'è poco tempo per riposare o preparare la partita, quindi è importante ottimizzare il lavoro e dare il massimo in quei pochi allenamenti che abbiamo concentrandoci su pochi concetti chiave di ogni match, come stiamo facendo" commenta Agnese Cecconello, centrale della Honda Olivero Cuneo.

Che aggiunge: "L'aspetto più importante che dovrà esserci contro Firenze è il carattere, si è visto durante il campionato come le gare che abbiamo portato a casa o in cui abbiamo fatto punti siano state tutte gare in cui è venuta fuori l'anima del gruppo. Sarà importante quindi partire dai nostri punti di forza per prendere sicurezza e riuscire ad esprimerci nel miglior modo, contro una squadra che, nonostante non sia in un periodo roseo, possiede dei giocatori molto ostici".

Inizio alle ore 19:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.