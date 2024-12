Finale sfumata per Sara Curtis, quindicesima ai Mondiali di nuoto a Budapest

Finale sfumata per Sara Curtis ai Mondiali di nuoto a Budapest.

Oggi pomeriggio dopo le 17.30 la gara di stile libero in vasca corta alla Duna Arena.



La saviglianese nella seconda giornata di competizione si ferma alle semifinali dei 100 stile libero. L'azzurra si era qualificata ieri insieme alla collega Sofia Morini arrivando stamane alla penultima gara, dove non avrebbe brillato particolarmente.

Quindicesima in 52"80 la tesserata per Esercito e CS Roero, preparata da Thomas Maggiora.



"Eravamo morte – ha dichiarato Sara Curtis stamattina dopo la prova - . Abbiamo fatto fatica entrambe dopo l'esordio in staffetta di ieri. Speriamo nel pomeriggio di recuperare un po' di brillantezza". La diciottenne di Savigliano alle semifinali si è qualificata con 52"51 ed era attesa per una finale da medaglia da una prova più solida con personale (52"37) e record italiano nel mirino (52"10).