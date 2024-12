WhatsApp down, problemi oggi: cosa succede            

(Adnkronos) - WhatsApp down oggi in Italia. La popolare app di messaggistica ha problemi oggi 11 dicembre 2024, a giudicare dalle segnalazioni su Downdetector, il sito che monitora i guasti sulla rete. I disservizi si estendono anche a Instagram e Facebook, altre app della galassia Meta: in base alla 'mappa' delle segnalazioni di Downdetector, i problemi non sono limitati all'Italia. Dalla Germania alla Spagna, dagli Stati Uniti al Brasile, dall'Australia al Giappone, il down appare di portata internazionale.