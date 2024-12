Pericoli legati all’uso di droghe e alcol: per i ragazzi dell’AFP di Dronero un’importante giornata di sensibilizzazione

Un importante giornata martedì 10 dicembre per gli allievi dell’AFP di Dronero. Nell’ambito del progetto di cittadinanza, in collaborazione con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Dronero, Luogotenente Stefano Vitali, hanno incontrato il Maggiore Sergio Pagliettini, Comandante della Compagnia di Cuneo. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, sono state illustrate ai ragazzi le principali attività che i Carabinieri svolgono ogni giorno, nell’ambito della prevenzione dei reati e della sicurezza ai cittadini. In particolare, sono stati approfonditi i pericoli provocati dall’uso di droghe e alcol.

“ll contributo dell'Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità è un’importante iniziativa per educare i giovani alla responsabilità e alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni - dice Laura Demaria direttrice del CFP di Dronero - La sensibilizzazione sul tema delle sostanze stupefacenti è cruciale per prevenire il rischio di dipendenze e di conseguenze negative sulla salute fisica e mentale dei giovani”.

Al termine, gli allievi sono stati coinvolti in un positivo e costruttivo dialogo attraverso esempi chiari e concreti. Una giornata davvero importante per gli allievi e per la scuola che, attraverso l’educazione ed i vari progetti, guarda al futuro ed alla sicurezza non soltanto dei giovani ma dell’intera comunità.

“Un ringraziamento particolare all'Arma dei Carabinieri - conclude la direttrice Demaria - che accompagna e sostiene l’azione educativa nelle scuole, per trasmettere l'importanza di un'autentica ‘cultura della legalità’ ed il rispetto delle regole, che deve ispirare ogni comportamento individuale, per il buon funzionamento della società”.