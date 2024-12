Regali di Natalale, Coldiretti Cuneo: "Shopping con Campagan Amica"

Il Natale si avvicina ed entra nel vivo la corsa ai regali, con protagonisti i prodotti più curiosi e i classici dell’enogastronomia cuneese. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo nel presentare le proposte firmate Campagna Amica in tempo di Avvento.

Dopo sabato 7 dicembre, si ripete nei prossimi sabati l’iniziativa dei cesti natalizi al mercato di Campagna Amica a Cuneo in piazza della Costituzione. Per l’intera mattinata di sabato 14 e sabato 21 dicembre si potranno comporre stuzzicanti strenne personalizzate, con i consigli e i suggerimenti dei produttori agricoli: i visitatori avranno in omaggio un box firmato Campagna Amica che potranno riempire di prelibatezze a Km zero per tutti i gusti e tutte le tasche, come miele e altri prodotti dell’alveare, biscotti, specialità a base di nocciole, confetture, composte, birra, vino e molto altro ancora.

In più, in tutta la Provincia sono tantissimi i punti vendita aziendali targati Campagna Amica, a cui rivolgersi per regali natalizi a base di bontà 100% Made in Cuneo: l’invito è di cercare i più vicini tra le fattorie del sito www.campagnamica.it.

E per regalare momenti ed esperienze speciali la meta ideale sono gli agriturismi di Campagna Amica, dove vivere un soggiorno di relax alla scoperta della bellezza delle nostre valli, colline e campagne e gustare pranzi e cene a base di prodotti tipici, creatività e passione. Sul sito www.campagnamica.it si possono cercare e contattare direttamente gli agriturismi per avere tutte le informazioni sui buoni regalo che mettono a disposizione.

“Le tipicità agroalimentari e le esperienze nella natura da vivere in agriturismo sono fra i doni più graditi sotto l’albero. Grazie alle aziende agricole della nostra rete – spiega Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica – i consumatori possono scoprire realtà produttive del territorio e scegliere cibi e bevande di alta qualità, da portare in tavola o da regalare”.