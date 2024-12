Inverno in Valle Stura, le attività del Consorzio Valle Stura Experience

La Valle Stura si prepara ad accogliere residenti e visitatori con una serie di appuntamenti imperdibili organizzati dal Consorzio Valle Stura Experience in collaborazione con le attività del territorio, con l’Ufficio di promozione turistica Valle Stura – Porta di Valle e Conitours. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni locali, scoprire i sapori autentici del territorio e vivere la natura in tutta la sua bellezza.

Sabato 21 dicembre: Dall’Erba al Formaggio | Laboratorio per famiglie Un viaggio alla scoperta dell’arte casearia della Valle Stura, pensato per tutta la famiglia. Partecipa a un laboratorio pratico per imparare le tecniche di produzione del formaggio e conoscere i segreti locali.

Escursioni con le guide escursionistiche Valle Stura Experience:

Vivi la bellezza incontaminata della Valle Stura con escursioni guidate nelle date: • 26 dicembre • 28 dicembre • 04 gennaio

Ogni escursione si concluderà con un appuntamento gustoso, come una cena, una merenda sinoira o una dolce merenda, per gustare insieme le prelibatezze locali. Le guide escursionistiche ti accompagneranno in percorsi suggestivi tra boschi, neve e panorami mozzafiato, svelandoti curiosità e aneddoti sulla natura e la cultura locale.

Palazzo Borelli a Demonte: aperture speciali durante le feste

Durante il periodo natalizio, Palazzo Borelli sarà aperto al pubblico nelle seguenti date: • 22 dicembre • 26 dicembre • 29 dicembre • 4 gennaio • 5 gennaio

Un'opportunità unica per visitare questo splendido edificio storico e conoscere la magica storia della Valle Stura.

Scopri tutti gli appuntamenti sul sito, il programma completo degli eventi sono disponibili su https://www.vallesturaexperience.it.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza autentica e indimenticabile.

Prenota ora per assicurare il tuo posto! Per informazioni e prenotazioni:

Email: portadivalle@vallesturaexperience.it

Telefono: +39 3282032182

Sito web: www.vallesturaexperience.it