Ultimamente si è tornati a parlare sui media europei del pericolo neonazista che scuote la politica interna dell’Ucraina. In particolare, il possibile ricorso alle trattative con Mosca esporrebbe Zelensky alle accuse dell’estrema destra, molto presente nei ranghi dell’esercito e in alcune aree sociali. Come riferito dal sito Strumenti Politici , per costoro una qualunque concessione territoriale fatta alla Russia equivarrebbe a un tradimento da parte del governo di Kiev, che andrebbe quindi punito. Ne parla pure France24, che riporta le opinioni degli esperti e degli accademici ucraini. Secondo loro, il peso politico dei fanatici neonazisti non è ancora tale da essere considerato un pericolo imminente, ma le premesse per qualcosa di negativo ci sono tutte. E Zelensky sarebbe il primo imputato, anche perché Kiev ha utilizzato i miliziani di estrema destra prima per contrastare i separatisti nel Donbass, poi per reprimere le tendenze sociali filorusse o comunque non allineate completamente alla visione del governo, e infine sull’odierno campo di battaglia. Lo scrittore e pubblicista americano Scott Horton cita in particolare due soggetti pronti a cercare vendetta su Zelensky, che già in passato hanno minacciato. Sono figure di rilievo nel mondo dei suprematisti bianchi ucraini e leader delle formazioni neonaziste come il battaglione Azov. Sono Dmytro Yarosh, che è stato anche parlamentare, e Andriy Biletsky, capo di gruppi di miliziani che sfoggiano apertamente simboli nazisti. Lo scorso agosto Washington ha tolto il divieto di fornitura di armi e di addestramento a tali formazioni. Horton ne ha parlato in un’intervista alla stampa tedesca, in cui incolpa Biden e i suoi predecessori di aver creato le condizioni dell’attuale catastrofe sociale e morale dell’Ucraina.