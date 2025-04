Saluzzo, oggi apre Monviso Lavoro per far incontrare domanda e offeta di lavoro

Oggi mercoledì 9 aprile a Saluzzo si apre la seconda edizione di Monviso Lavoro. L’evento, organizzato da Comune di Saluzzo e Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Centro per l’impiego di Saluzzo, ha debuttato nel 2023 con l’obiettivo di fare incontrare persone che cercano occupazione e realtà economiche del territorio saluzzese.

Appuntamento dalle 10 alle 17, nelle scuderie dello spazio “Il Quartiere” (ex caserma Musso), in piazza Montebello 1.

Chi partecipa potrà candidarsi alle posizioni aperte, aggiornarsi sulle dinamiche del mercato del lavoro, orientarsi sulle opportunità lavorative e formative del territorio, o ampliare la propria rete di contatti professionali. Il format dell’evento è pensato soprattutto per accompagnare all’inserimento o reinserimento lavorativo persone disoccupate, studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, neodiplomati o neolaureati.

Aziende, enti formativi, realtà industriali

Nei loro stand le aziende e le agenzie per il lavoro presenteranno le offerte di lavoro e incontreranno candidati. Sono presenti Inalpi di Moretta, Sedamyl di Saluzzo, Multitel Pagliero di Manta, ITT di Barge, Giletta di Revello, Sacchetto di Lagnasco, Tonoli di Verzuolo, Monge di Monasterolo di Savigliano, Bus Company di Saluzzo, Dimar di Roreto di Cherasco.

Gli enti formativi che parteciperanno descriveranno i propri percorsi didattici. Saranno presenti, fra gli altri, le Fondazioni ITS piemontesi. A loro volta, gli enti istituzionali – come, per esempio, Inps – saranno a disposizione per raccontare i servizi che mettono a disposizione del pubblico. Inoltre alcuni enti pubblici – come le Forze armate – illustreranno le attività che svolgono e le proprie ricerche di personale.

La novità: debuttano in quest’edizione gli elevator pitch, una modalità di presentazione con cui le principali aziende che partecipano si raccontano al pubblico durante incontri brevi e diretti.

Il consiglio : Per organizzare al meglio la propria partecipazione, si consiglia di portare con sé più copie del curriculum, così da distribuirlo agli stand di interesse. Nei giorni precedenti l’evento, il Centro per l’impiego di Saluzzo offre consulenza per perfezionarlo o prepararsi ai colloqui di lavoro.

Contatti e informazion: Il Centro per l’impiego di Saluzzo è a disposizione per dare informazioni o fornire il programma completo dell’evento info.cpi.saluzzo@agenziapiemontelavoro.it, 3336189325.