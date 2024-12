Nuoto, mondiali vasca corta: Sara Curtis qualificata per le semifinali dei 50 stile libero

Dopo le emozioni di venerdì, con la conquista dell'oro di squadra nella staffetta 4x100 mista stile libero (e poco dopo il sesto posto nei 50 dorso), anche la quinta giornata dei mondiali in vasca corta inizia bene per la saviglianese Sara Curtis, in batteria per i 50 stile libero.

La 18enne dell'Esercito e del CS Roero chiude in terza posizione (settima totale) in 23"93 e strappa il pass per la semifinale, così come l'altra azzurra Silvia Di Pietro.

Tutte le qualificate alle semifinali, in programma nel pomeriggio odierno: Walsh, Douglass, Wasick, Surkova, Di Pietro, Henique, Curtis, Harris, Liu, Okaro, Perkins, De Lange, De Waard, Janickova, Trofimova, Van Wijk.