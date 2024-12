Bam Mondovì-Cbf Macerata 0-3, la triste analisi di Morgana Giubilato: "Abbiamo tante lacune e lavoriamo per colmarle" (VIDEO)

Gara senza storia tra la Bam Mondovì e la Cbf Balducci Macerata. Nell'anticipo della seconda giornata di ritorno della regular season di A2 femminile, le marchigiane allenate da Valerio Lionetti hanno surclassato le pumine in tutti i fondamentali, conquistando un meritatissimo 0-3 (14-25; 14-25; 15-25) in appena un'ora di gioco.

Oltre alla differenza tecnica lampante, è emersa anche una scarsa lucidità in campo da parte di un Puma, che avrebbe quanto meno dovuto creare qualche grattacapo in più alla super corazzata maceratese. Le pumine sono apparse anche in difficoltà psicologica, comprensibile dopo dieci sconfitte in undici giornate. E questo rende ancora più urgente e necessario un segnale da parte della società.

In attesa di qualche innesto di qualità ed esperienza, al Puma non resta che leccarsi le ferite per questa ennesima pessima prestazione. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni di Morgana Giubilato. Anche per il libero siciliano la partita contro la Cbf, sua ex squadra, si è trasformata in una serataccia da dimenticare in fretta: