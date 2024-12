Volley A2/F - Questa sera (ore 20) la Bam Mondovì ospita Cbf Macerata

Sabato di campionato per la Bam Mondovì, che questa sera alle ore 20 ospita al PalaManera la Cbf Balducci Macerata delle ex pumine Clara Decortes e Alessia Mazzon. Gara valevole per la 2^ giornata di ritorno della regular season, anticipata al sabato su richiesta della formazione marchigiana, che mercoledì sarà impegnata sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio per il match dei quarti di finale di Coppa Italia.

Impegno improbo per la formazione monregalese, alle prese con una situazione di classifica sempre più drammatica. I soli due punti all'attivo dopo dieci giornate rappresentano un macro bottino per una squadra che sapeva di dover affrontare una stagione difficile, ma di certo non fino a questo punto. In attesa di probabili e imminenti innesti nel roster rossoblù, il Puma questa sera affronta una delle squadre più forti della serie A2.

Le marchigiane di coach Valerio Lionetti sono state costruite per vincere e fino alla fine lotteranno per conquistare uno dei due posti a disposizione per il salto in serie A1. La Cbf, dunque, giunge a Mondovì con il chiaro intento di fare bottino pieno e proseguire l'inseguimento alla battistrada Messina. La Bam Mondovì parte chiaramente sfavorita e dopo le ultime deludenti prestazioni con Castelfranco e Brescia deve quanto meno lanciare segnali di vitalità. Lancini e compagne hanno l'obbligo morale di provarci, a prescindere dal valore indiscutibile dell'avversario.

Per questo match non dovrebbe essere disponibile l'opposto Alessia Marengo, alle prese con un problema al braccio, comunque in via di superamento. Arbitri designati per questo incontro sono Antonio Giovanni Marigliano (Torino) e Luigi Peccia (La Spezia). Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questa sera alle ore 20.