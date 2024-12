Ampia partecipazione a Beinette al "Villaggio di Natale"

Ampia partecipazione oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre, in sala Olivetti per la festa "il Villaggio di Natale ", con Associazioni e bimbi.

"Ringraziamo - dicono dall'amministrazione - tutte le associazioni che hanno partecipato: l'Avis per la gustosa merenda,Attivamente e la cooperativa sociale gli amici di Jim bandana per il coordinamento, le letture e l'allestimento della sala, il gruppo animatori per i canti, gli amici degli anziani in collaborazione con il baby parking fantasia per la creazione dei laboratori artistici, il gruppo alpini per la sorpresa finale, la compagnia degli stornati per l'albero di natale, la Caritas per aver creato la bancarella con i loro manufatti, Fiorilù per averci fornito il materiale per l'allestimento della sala, l'ormai disciolta associazione commercianti per il prestito dei vestiti da elfo e nostri colleghi amministratori e il sindaco per l'appoggio nella realizzazione di questa festa".



Per dare continuità all'evento l'albero di Natale con le decorazioni realizzate dai bambini verrà esposto nella crusà, in concomitanza con l'esposizione dei presepi.