Incontro di Natale tra l’Amministrazione di Mondovì e gli aderenti al Protocollo d’intesa sperimentale per la sicurezza integrata

Una collaborazione concreta tra Comune di Mondovì, cittadini ed esercenti avente come obiettivo principale quello della “sicurezza integrata”.

Una partecipazione attiva della cittadinanza, insomma, nell’ottica di migliorare la vivibilità quotidiana della zona (con particolare attenzione alle situazioni di criticità) e di sostenere le politiche di inclusione. Questa, in breve, la filosofia alla base del Protocollo d’intesa sperimentale firmato nello scorso mese di luglio dall’Amministrazione comunale e da una trentina di esercenti (sia italiani, sia stranieri) operanti tra via Delvecchio, via Quadrone, via Primo Reggimento Alpini, via Piave e piazza Mellano. Un percorso di dialogo costante e innovativo che negli scorsi giorni ha vissuto un momento di incontro condiviso in occasione degli auguri di Natale.

"Un processo virtuoso che sta già portando risultati concreti - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e del presidente del Consiglio comunale, Elio Tomatis - a testimonianza di una comunità unita e coesa. Gli auguri di Natale come occasione per ribadire la disponibilità dell’Amministrazione tutta, qui rappresentata anche dalla comandante della Polizia Locale Domenica Chionetti, all’ascolto e al confronto con esercenti e cittadini. In tal senso, dunque, un sentito ringraziamento a Silva Manassero e a tutti i suoi collaboratori per l’impegno profuso in questi mesi di proficua collaborazione, sfociati tra le altre cose nell’installazione delle luminarie natalizie. Un Protocollo d’intesa moderno e inclusivo, che ci auguriamo possa essere adottato anche in altre zone della città".