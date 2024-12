Lavori in corso a Bra per il terzo Dental Point Salzano Tirone: “Ci attende un nuovo anno di crescita e soddisfazioni”

Clima natalizio alla Clinica Salzano Tirone di Cuneo e nei "Dental Point" di Mondovì e Saluzzo. Un’occasione per augurare Buone Feste ai pazienti che, da quasi vent'anni, hanno scelto di affidarsi alla competenza e ai protocolli di uno staff capace di dare un servizio a 360 gradi per tutto quello che riguarda il mondo del sorriso. I dottori Stefano Salzano e Federico Tirone sono diventati punto di riferimento a livello nazionale anche per l’organizzazione della clinica di via Cascina Colombaro, a Cuneo. E gli stessi protocolli vengono adottati nei Dental Point aperti in altre aree della provincia. A Mondovì nel 2022 e a Saluzzo nel 2023.

Nel 2025 una nuova apertura a Bra. “Porteremo il nostro servizio odontoiatrico a 360 gradi anche nella bellissima Città della Zizzola”, spiegano i due titolari Salzano e Tirone. Un’area di 165 metri quadri con quatto unità operative, ”moderna e attrezzata in maniera da rendere possibile replicare l’odontoiatria di qualità che ha reso la nostra clinica lo studio odontoiatrico di riferimento a livello provinciale”.

Come per Mondovì e Saluzzo, la scelta di aprire un terzo studio satellite a Bra è nata dalla volontà di andare incontro ai pazienti. Un progetto di capillarizzazione dell'offerta, in una provincia molto estesa e dove spostarsi non è mai semplice. "Molti dei nostri pazienti arrivano da fuori Cuneo. Chi deve affrontare un piano di cura lungo, con molti appuntamenti, spesso evidenziava come avrebbe preferito potersi rivolgere ad uno studio più vicino, evitando di dover percorrere decine di chilometri per venire nel nostro studio di Cuneo", spiega il dottor Stefano Salzano.

La gestione, come accade già per Mondovì e Saluzzo, sarà affidata a due giovani odontoiatri cresciuti all’interno della struttura di Cuneo, il dottor Lodovico D’Orsi e il dottor Francesco Genovesi.

Conto alla rovescia, dunque, per il terzo Dental Point. A Bra i lavori sono in pieno corso in vista dell’inaugurazione, prevista per l’inizio del prossimo anno.

“Volevamo essere vicini ai pazienti, dare loro la possibilità di sceglierci senza dover affrontare lunghi spostamenti, esigenza che ci era stata più volte espressa. Diamo gli stessi servizi: orari estesi, possibilità di effettuare la sedazione cosciente, di potersi sottoporre ad esami e radiografie in loco. Tutti plus che ci vengono riconosciuti e che nascono dalla volontà di mettere al centro proprio il paziente, rendendogli il percorso di cura il più agevole possibile”, concludono i due titolari.

Ma non può mancare uno sguardo alle Festività ormai alle porte. “Ci auguriamo e auguriamo a tutti i nostri pazienti, ai collaboratori e a chi è al nostro fianco da tanti anni, un 2025 ricco di soddisfazioni e di crescita. E ovviamente, Buon Natale a tutti”.

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044