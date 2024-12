Calcio Serie D: il Bra schianta il Borgaro 5-0 e si laurea campione d'inverno

Disputata la diciottesima giornata sui campi del girone A di Serie D.

La capolista Bra non frena la sua corsa e schianta per 5-0 il Borgaro con i gol di Costantino (2), Minaj, Giallombardo e Chiabotto. I giallorossi conservano il vantaggio di cinque lunghezze sul Vado secondo in classifica e di nove su Varese e NovaRomentin, appaiate al terzo posto. Bra matematicamente "campione d'inverno".

Il Saluzzo torna con un punto dalla trasferta in casa della NovaRomentin (pareggio 0-0 per la squadra di Cacciatore). In parità anche il risultato del Fossano, 1-1 sul campo del Chieri.

I RISULTATI DELLA 18^GIORNATA

Lavagnese-Vado 1-2

Albenga-Ligorna 0-3

Bra-Borgaro 5-0

Cairese-Varese 0-1

Chieri-Fossano 1-1

Chisola-Asti 0-2

Derthona-Oltrepò 1-2

Gozzano-Sanremese 1-0

NovaRomentin-Saluzzo 0-0

Vogherese-Imperia 1-4

CLASSIFICA: Bra 42, Vado 37, NovaRomentin, Varese 33, Ligorna 31, Chisola 30, Lavagnese, Asti 28, Gozzano 27, Saluzzo 25, Sanremese, Oltrepò 23, Derthona 22, Imperia, Vogherese 21, Albenga 20, Cairese 16, Fossano 13, Borgaro 11, Chieri 10