Volley A1F. Tanto cuore, ma non basta: Vallefoglia si impone a Cuneo al quinto set

Tredicesima e ultima giornata d’andata per la serie A1 Tigotà, che vede le Gatte della Honda Olivero Cuneo affrontare la Megabox Vallefoglia allenata da Andrea Pistola. Una partita fondamentale per le cuneesi di Lorenzo Pintus, al momento ultime in classifica, per interrompere il trend negativo e aggiudicarsi punti utili alla classifica e all'umore.

Tra le fila di Vallefoglia, ancora out Simone Lee dopo l’infortunio della scorsa settimana contro Novara, assieme a Alice Degradi. Già presente in rosa invece Federica Carletti, nuovo acquisto della società pesarese ufficializzato in settimana da Chieri. Presente all’incontro anche Ilaria Spirito, ex giocatrice di Cuneo nella stagione 2021-2022 e oro olimpico a Parigi 2024.

Per le Gatte si trattava di una partita fondamentale, non solo per i tanti ex da entrambe le parti ma soprattutto per dare un segnale: ci siamo e vogliamo combattere. E così è stato: le Gatte hanno lottato per cinque set con le ospiti ottave in classifica, ma alla fine sono state le Tigri di Vallefoglia a dare la zampata vincente e ad aggiudicarsi i due punti in palio.

Match molto equilibrato nei primi due set: nel primo, le Gatte si portano avanti 23-19 ma subiscono la rimonta di Vallefoglia, guidata da Weitzel al servizio, che chiude 23-25. Nel secondo, Cuneo prende il largo sul 21-16 e chiude 25-18. Le Gatte partono forte nel terzo set ma subiscono la rimonta di Vallefoglia fino al 12 pari. Le cuneesi riprendono il controllo con Martinez e Kapralova, arrivando sul 24-20, ma Vallefoglia riesce ad agguantare il 24 pari con Weitzel. Dopo un finale combattuto, è Martinez a siglare il punto decisivo per il 27-25 e Gatte avanti 2-1. Nel quarto, le ospiti dominano nettamente e chiudono in scioltezza 13-25.

Tie-break combattuto, con Cuneo avanti 8-4 al cambio campo grazie a Kapralova e Martinez. Vallefoglia rimonta con Giovannini e Bici, raggiungendo la parità sul 12-12. Nel finale, le ospiti sorpassano con un muro decisivo e chiudono il set 12-15, conquistando partita e vittoria. Premiata MVP dell'incontro Erblira Bici, che ha chiuso con 27 punti, di cui 22 in attacco. Best scorer per Cuneo Kapralova con 22 punti.

Le Gatte conquistano quindi un solo punto. Resta il rammarico per non essere riuscite ad aggiudicarsi i 3 punti dopo essere state avanti per 2 set a uno e dopo aver dominato tutto il primo e il quinto set. Termina così il girone d’andata, che si chiude per le biancorosse con due vittorie e 8 punti conquistati.

La prossima settimana ci sarà la prima del girone di ritorno e le Gatte ospiteranno una delle corazzate del campionato, la Savino del Bene Scandicci, che all’andata aveva sconfitto le cuneesi per 3-0. Appuntamento quindi a domenica 22 dicembre ancora a Cuneo per la quattordicesima giornata di campionato. Inizio alle ore 16:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: al palleggio Signorile, opposta Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Kapralova e Martinez, Panetoni libero.

Sestetto Vallefoglia: Kobzar in regia in diagonale con Bici, al centro Candi e Weitzel, in banda Giovannini e Michieletto, libero De Bortoli.

PRIMO SET

Servizio Vallefoglia, con Giovannini che forza e mette in difficoltà la ricezione biancorossa. Inizio in parità, con Cuneo che guadagna il primo break sul 7-5 e poi sul 8-6. Le Tigri però non ci stanno, recuperano e allungano 8-10, gap prontamente chiuso dalle biancorosse. Si torna in parità, poi Bjelica in attacco e Cecconello a muro portano le Gatte a +2, 14-12, e Pistola ferma il gioco. Primo tempo di Candi e errore di Cecconello: formazioni nuovamente in parità e si procede così. Le squadre impattano sul 19 pari, poi ace di Polder millimetrico sulla linea di fondo e muro di Cecconello su Bici: Gatte avanti 21-19 e Pistola chiama il secondo time out. Ancora due errori di Vallefoglia, messa in difficoltà dall’attacco e dal servizio delle biancorosse, 23-19. Le Tigri però non mollano ancora: pallonetto vincente di Weitzel e muro di Bici su Kapralova, ospiti a -2, 23-21 e Pintus ferma il gioco. Ace deciso di Weitzel su Martinez, seguito dall’errore di Bjelica in attacco e Vallefoglia recupera. Pintus spende il secondo time out e al rientro in campo ancora ace di Weitzel su Kapralova, poi sostituita da Bakodimou. Ultima azione molto combattuta, con grandi difese da entrambe le parti, poi il muro di Carletti su Bjelica consegna il set alle ospiti per 23-25. Best scorer per Vallefoglia Bici (7 punti) e per Cuneo Bjelica, anche per lei 7 punti.

SECONDO SET

Formazioni confermate per il secondo set e copione simile al primo parziale, inizio equilibrato. Primo break significativo di Cuneo sul 7-4, con gli attacchi vincenti di Kapralova e Cecconello. Errore al servizio di Kapralova, Tigri a -2, ma l’attacco vincente di Martinez riporta le Gatte avanti 8-5. Serve Giovannini per sbloccare Vallefoglia, poi Perovic al servizio mette in difficoltà le cuneesi, che si fanno recuperare. 8 pari, poi il mani out di Giovannini porta Vallefoglia avanti. Reazione delle Gatte che si aggiudicano il break successivo, portandosi 11-9. Sul 13-10 inizia la rimonta delle ospiti, che riescono a portarsi a -1, 15-14. Grande attacco di Bjelica e Gatte di nuovo a +2. Mani out subito da Cecconello, 16-15 e poi di nuovo parità. Errore di Bici e Giovannini, 18-16 Cuneo. Ancora Bjelica, 19-16 e Pistola chiama anche il secondo time out. Si torna in campo, ace di Cecconello, Gatte ora a +4, 20-16. Attacco vincente di Bjelica 21-16, poi tocco di seconda di Perovic e Vallefoglia raggiunge quota 17. Le Gatte però ora sono determinate e si aggiudicano gli scambi successivi, chiudendo 25-18 con l’errore di Bici in attacco. Best scorer Kapralova con 7 punti (70% in attacco).

TERZO SET

Grande partenza delle Gatte nel terzo set, che allungano subito 3-0 e 4-1. L’errore al servizio di Signorile consegna il servizio alle ospiti e inizia la rimonta delle ospiti che ristabiliscono la parità. Errore al servizio di Giovannini e ace di Cecconello, cuneesi di nuovo a +2, 7-5. Le biancorosse continuano a macinare punti, 10-6 e time out Vallefoglia. Vincente Martinez in attacco 11-6. Punto Bici, 11-7, seguita da Carletti entrata per Michieletto, 11-8. Muri vincenti di Candi e Kobzar, 11-10 e Pintus ferma il gioco. Out l’attacco di Carletti, Gatte di nuovo avanti, 12-10. Bici vincente da seconda linea e fast out di Polder: 12 pari. Grande attacco di Polder, errore di Giovannini in attacco, 14-12, poi Vallefoglia prende sull’acceleratore e allunga 16-13. Pallonetto vincente di Giovannini, le ospiti provano a rimontare ma Kapralova si aggiudica il 17esimo punto. Cecconello in sette e imprecisione di Vallefoglia, Cuneo avanti 19-14. Errore di Cecconello, ma Martinez riconsegna il servizio alle Gatte, 20-15. Mani out vincente di Bjelica, cuneesi sempre più avanti, 21-15. Errore di Cecconello e due muri vincenti su Bjelica, 21-18, Vallefoglia tenta il recupero. Primo tempo vincente di Candi, 21-19, e secondo time out di Pintus. Si torna in campo e Martinez sblocca Cuneo, 22-19. Carletti per Vallefoglia, 22-20 e ancora Martinez, 23-20. Mani out di Carletti, poi Kapralova mette a segno il 24esimo punto. Le Tigri non mollano ancora, Giovannini si aggiudica il 24-22. Errore in attacco per Kapralova, 24-23, e contrasto sotto rete vinto da Weitzel: 24 pari. Bjelica in mezzo al muro, 25-24. Ancora Weitzel, 25 pari, e Kapralova, 26-25. Ultima grande azione combattuta, con Martinez che mette a segno il punto vincente 27-25. Chiudono a 6 punti Martinez, Bjelica e Kapralova, per Vallefoglia 5 punti per Bici e Carletti.

QUARTO SET

Primi scambi combattuti, poi è Vallefoglia a fare il primo scatto in avanti, 3-5. Due errori delle Tigri riportano la parità, 5-5. Errore al servizio di Cecconell e tocco di seconda Perovic, Vallefoglia ancora avanti, 5-7. Muro vincente su Martinez e gran attacco di Bjelica 6-8. Candi in sette e ace di Carletti, ora sono le ospiti a condurre 6-10 e Pintus chiama il primo time out del set. Errore di Bjelica in attacco, 6-11 ed entra per Martinez entra Lazic, che va subito a segno 7-11. Errori al servizio da entrambe le parti, 8-12. Imprecisione nel campo di Cuneo, 8-13, poi Kapralova va a segno, 9-13. Vincente Bjelica in attacco da seconda linea, 10-13, poi Bici riconquista il servizio per Vallefoglia. Ancora un grande attacco in Bici in parallela, 10-15. Mani out di Kapralova e primo tempo vincente di Cecconello, 12-15, e time out Vallefoglia. Si torna in campo e Bici va subito a segno, 12-16, seguita da Carletti, 12-17. Muro di Candi su Bjelica e secondo time out di Pintus sul 12-18. Errore di Lazic in attacco, 12-19 e Martinez rientra. Sbaglia anche Kapralova in pipe e viene sostituita da Bakodimou, ancora muro di Candi: 12-21 ed entra Sanchez per Bjelica. Sanchez va subito a segno, 21-13. Primo tempo di Candi e Vallefoglia rincoquista il servizio. 13-22 e Turco rileva Signorile in regia. Muro vincente su Sanchez, 13-23. Candi in sette e ace di Bici. 13-25 e si va al quinto set.

QUINTO SET

Errore in attacco di Giovannini, 0-1, poi Weitzel porta Vallefoglia 1-1. Grande attacco di Kapralova, 2-1, poi pallonetto di Bici, ancora parità. Zampata vincente di Martinez in attacco, 3-2, seguita da Kapralova in pipe, 4-2 e time out di Pistola. Vincente Carletti, poi errore di Candi e Bici: 6-3. Muro su Bjelica, 6-4, con Panetoni che accusa un fastidio e entra Scialanca in difesa. Fast vincente di Polder, 7-4 e errore Candi. Si va al cambio campo 8-4 Cuneo. Serve un grande attacco di Giovannini per sbloccare le Tigri, poi anche Bici va a segno: 8-6. Vincente Kapralova, seguita da Bici: 9-7, Vallefoglia a -2. Azione combattuta e primo tempo vincente di Cecconello, 10-7 e secondo time out Vallefoglia. Imprecisione nel campo cuneese, 10-8. Ace di Giovannini, 10-9, Tigri sempre più vicine e ora è Pintus a chiamare tempo. Mani out di Bjelica su Carletti, 11-9 e Bici a segno, 11-10. Muro di Bici su Martinez, parità, poi ancora Bjelica sulle mani alte del muro, 12-11. è ancora Bici a riequilibrare il match. Errore di Bjelica, Vallefoglia avanti per la prima volta nel tie break e Pintus ferma nuovamente il gioco. Azione molto combattuta, che si chiude con il muro di Vallefoglia. Martinez rimane a terra per un crampo, poi si riprende il gioco. Mani out di Bici sul muro di Cuneo e Vallefoglia si aggiudica set e partita.