A Vicoforte si consegna la Costituzione ai diciottenni

Sabato 21 dicembre alle ore 10.30 nella ex Confraternita dei Battuti sarà consegnata la borsa di studio allo studente vicese della scuola secondaria di primo grado di Vicoforte che ha conseguito ottimi risultati finali nell’anno scolastico 2023/2024.

Seguirà la consegna della Costituzione, con l’omaggio di un libro, ai giovani Vicesi che nel 2024 hanno raggiunto la maggiore età. Alla cerimonia parteciperanno anche dei rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta dei Giovani costituitasi quest’anno a Vicoforte. Sono ovviamente stati invitati i Consiglieri comunali e tutti di cittadini che desiderano partecipare ad un momento di festa che coinvolgerà anche le famiglie dei giovani.

"La cerimonia - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco -, seppur semplice, vuole essere un momento importante per i nostri giovani, sia per stimolare il desiderio di studiare per raggiungere anche quei piccoli successi personali che è giusto riconoscere pubblicamente e, soprattutto, per coloro che raggiungendo la maggiore età devono prendere coscienza dell’importanza di far parte di una comunità. Con i diciotto anni, quindi con la maggiore età, si acquisiscono tutti i diritti di un cittadino, ma occorre anche prepararsi a comprendere sempre di più il valore dei doveri nei confronti della società in cui viviamo.